Fomenta Vale passa a integrar o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação

O Sistema Paulista de Ambientes de Inovação (Spai), política pública da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Governo do Estado de SP, ganhou novas adesões neste ano de 2025 e agora conta com 65 ambientes credenciados. No interior do estado, ingressou no Spai como membro associado o Fomenta Vale, sediado na cidade de Assis. Trata-se de um hub de inovação, empreendedorismo e tecnologia que promove a aceleração de ideias e negócios por meio da colaboração entre empreendedores e universitários, com o objetivo de fomentar a criação de soluções inovadoras, impulsionar o crescimento de startups e, assim, impulsionar o desenvolvimento do Vale do Paranapanema.

De acordo com Almir Rogério Camolesi, diretor administrativo e financeiro da Fomenta Vale, a entidade nasceu a partir da iniciativa de empresários locais, que posteriormente se uniram a representantes de universidades e outras instituições educacionais. “Esse grupo queria criar um espaço para as pessoas que têm projetos inovadores e para incentivar a formação de jovens com muitas e boas ideias. Hoje, investimos bastante em cursos e treinamentos e no desenvolvimento de startups”, explica. Ele está empolgado com a ideia de trocar experiências com os ambientes do Spai, assim como obter financiamento para alguns projetos.

Estado líder

“Queremos ver o ecossistema do Spai crescer e o Estado de São Paulo consolidar sua posição de líder em Inovação no Brasil, incentivando as outras unidades da federação a investir mais nessa área e, assim, posicionar nosso país cada vez melhor nos rankings de inovação internacionais. Mais do que isso, queremos que os trabalhos desses ambientes inovadores se traduzam em benefícios para as populações das cidades paulistas e de toda a nossa nação”, comemora o secretário da SCTI, Vahan Agopyan.

O Spai é um programa estratégico criado para incentivar a interação entre os ambientes inovadores do Estado de São Paulo, com o objetivo de gerar benefícios concretos – econômicos e sociais – para as cidades e suas populações.