Foco em eficiência resulta na economia de R$ 14 milhões em São Bernardo 

Mediante ações estratégicas de gestão eficiente e otimização de recursos públicos, a Prefeitura de São Bernardo obteve uma economia de R$ 13,9 milhões, assegurando o equilíbrio fiscal e a expansão de serviços essenciais para a população. Essa economia é resultado da revisão e renegociação de contratos, além do contingenciamento de verbas, sem comprometer a qualidade de atendimentos e obras na cidade.

Renegociação de contratos e economia real

Desde o início da gestão de Marcelo Lima, em janeiro deste ano, a Prefeitura realizou 281 negociações, das quais 135 resultaram em acordo com fornecedores. Até o momento, essas ações já geraram uma economia real, reforçando o compromisso da administração com a responsabilidade fiscal e a eficiência no uso dos recursos públicos. A projeção é que a economia atinja a ordem de R$ 39 milhões até o fim de abril.

“Nosso foco é administrar com eficiência, assegurando que os recursos dos contribuintes sejam bem aplicados. A revisão de contratos tem sido essencial para reduzir custos e ampliar investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Com planejamento e diálogo, estamos otimizando recursos e transformando a cidade”, destacou o prefeito Marcelo Lima.

Renegociação de contratos estratégicos

As renegociações atingiram contratos importantes, como os de manutenção, obras, engenharia e limpeza urbana, assegurando a continuidade dos serviços sem desperdícios e garantindo sua eficácia.

A secretária da Fazenda, Tatiana Rebucci, enfatizou a importância dessas negociações. “Nosso objetivo é ampliar a efetividade dos gastos públicos. A reestruturação desses contratos busca tornar o uso dos recursos mais eficiente, garantindo serviços de qualidade e promovendo uma gestão sustentável para a Prefeitura”, ressaltou.

Expansão de serviços essenciais para a população

A economia gerada pelo contingenciamento e renegociação de contratos tem sido aplicada na expansão de serviços essenciais, especialmente na saúde. O Programa Caravana da Saúde, lançado em janeiro, visa zerar a fila de espera por exames, consultas e cirurgias até 1º de julho. Até o momento, o programa já realizou mais de 74 mil atendimentos, com a oferta de consultas e procedimentos também aos finais de semana.

Além disso, o Hospital de Urgência (HU) agora recebe pacientes diretamente no pronto-socorro, sem a necessidade de encaminhamentos. Para garantir um atendimento ágil, houve ampliação no quadro de médicos e enfermeiros, reforçando a capacidade da unidade.

Inovação e expansão na saúde, educação e infraestrutura

Além da saúde, a Prefeitura tem investido em infraestrutura com o programa Minha Rua Nova, voltado para o recapeamento asfáltico, e na educação, com a Faculdade Municipal de São Bernardo, a convocação de novos profissionais e a implementação da primeira Avaliação Diagnóstica e Formativa de Alfabetização.

Apoio financeiro aos cidadãos

A Prefeitura, por meio da Secretaria da Fazenda, também promoveu programas de arrecadação e alívio financeiro para os cidadãos. O programa Tudo em Dia já renegociou mais de R$ 32 milhões em dívidas, permitindo que os contribuintes regularizem seus débitos com descontos em juros e multas. Agora, a iniciativa se expande com o Tudo em Dia Educacional, facilitando a regularização financeira das instituições de ensino da cidade.