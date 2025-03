Caravana da Saúde efetiva mais de 6 mil atendimentos em São Bernardo

Em novo avanço no compromisso de zerar as filas de exames, consultas e cirurgias na cidade, a Prefeitura de São Bernardo viabilizou somente neste fim de semana, nos dias 15 e 16 de março, 6.170 atendimentos em quatro equipamentos de saúde: Hospital de Clínicas (HC), Policlínica, Hospital de Olhos (HO) e Centro Especializado em Reabilitação (CER).

A ação, por meio do Programa Caravana da Saúde, faz parte da grande mobilização da atual gestão para acelerar o atendimento à população que aguarda por esses serviços. No sábado (15/3), o prefeito Marcelo Lima esteve no Hospital de Clínicas (HC), onde acompanhou de perto os atendimentos, conversou com pacientes e destacou a importância da participação da população no processo de agendamento realizado pela Secretaria de Saúde.

“Temos nos dedicado intensamente para zerar as filas de espera na saúde e oferecer um serviço digno, eficiente e de qualidade para nossa população. Por isso, reforço o pedido para que todos atendam as ligações da Secretaria de Saúde, respondam as mensagens de WhatsApp e compareçam aos atendimentos agendados. Nosso compromisso é claro: até 1º de julho, todos os atendimentos represados até o ano passado terão sido realizados”, reiterou o prefeito Marcelo Lima.

A Caravana da Saúde tem transformado a vida de quem aguardava atendimento há anos. É o caso de Ana Paula dos Santos Bispo, que esperava desde 2020 por uma consulta com cirurgião geral para tratar colilitíase (cálculo no interior da vesícula). “Desde o início dos mutirões, o atendimento foi muito rápido. Eu já estava aguardando há anos, mas assim que a Caravana começou, em cerca de 20 dias, finalmente fui chamada e passei na consulta. O que eu esperava há tanto tempo aconteceu de forma ágil e organizada, graças a essa iniciativa”, comemorou.

Outro relato positivo vem de Dona Adelaide Fernandes, que elogiou a estrutura e o compromisso da nova gestão com a saúde do município. “O atendimento está muito bom, graças a Deus. Meu filho está internado há 15 dias e já fez as quatro cirurgias necessárias neste período. A equipe do hospital e o prefeito estão fazendo um excelente trabalho. Precisamos disso”, pontuou.

ATENDIMENTOS – No sábado e domingo, dias 15 e 16 de março, foram realizados 6.170 atendimentos, sendo 4.319 consultas e cirurgias, 69 tomografias com contraste, 267 ultrassons e 1.515 exames como retinografia e mapeamento de retina. Neste final de semana foram registradas 1.921 faltas, o que representa 24% dos atendimentos que foram agendados.

BALANÇO – Desde seu lançamento em janeiro deste ano pela gestão Marcelo Lima, a Caravana da Saúde já acumula 74.109 atendimentos, entre consultas especializadas, exames e cirurgias. Os serviços incluem 4.988 tomografias com contraste, 6.575 ultrassons, 41.485 cirurgias e consultas com especialistas, 1.589 mamografias e 19.472 atendimentos nos Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs).

NOVOS ATENDIMENTOS – No próximo final de semana (22 e 23/3), a previsão é de mais 6.372 atendimentos, e nos dias 29 e 30 de março, serão realizados outros 5.648. Os números podem ser ampliados com a organização contínua dos fluxos de atendimento.