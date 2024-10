Carla Morando conquista mais R$ 3 milhões para a saúde de São Bernardo

A deputada estadual Carla Morando destinou para a saúde de São Bernardo do Campo mais R$ 3 milhões em emenda parlamentar. O investimento recebido pelo município neste semestre atende pedido do prefeito Orlando Morando que, nos últimos oito anos, viabilizou a chegada de novos equipamentos, além da modernização de todo o sistema de Saúde do Município.

Entre as principais conquistas da cidade estão a entrega de quatro novos hospitais, garantindo a oferta de 1.060 leitos: Hospital do Câncer de São Bernardo (com instalação da 1ª Radioterapia pública do ABC), Hospital de Urgência (250 leitos), Hospital da Mulher e Hospital Veterinário, além de colocar o Hospital de Clínicas da cidade para funcionar com 100% da sua capacidade, ofertando, inclusive, cirurgia cardíaca infantil.

Prefeito Orlando e deputada Carla Morando (Divulgação)

“O setor da Saúde de São Bernardo vem sendo priorizado desde 1º de janeiro de 2017, quando iniciamos esta gestão municipal e preciso destacar o fundamental trabalho da deputada Carla Morando, que destinou um amplo pacote de emendas ao município. Este novo recurso é mais um importante montante que beneficiará todo o nosso sistema, possibilitando mais atendimento para a nossa a população”, destacou o prefeito.

“São Bernardo merece sempre o melhor. Junto com o prefeito Orlando Morando, continuaremos trabalhando para fazer nossa cidade avançar cada vez mais na saúde e em outras áreas importantes para a melhoria da qualidade de vida da população”, disse a parlamentar que desde o primeiro mandato, em 2019, já conquistou para São Bernardo mais de R$ 800 milhões através de emendas voluntárias e impositivas e liberações junto ao Governo do Estado. Principal representante do ABC no Parlamento Paulista, Carla Morando já conseguiu para a região cerca de R$ 2 bilhões em investimentos do Estado e emendas parlamentares.