Fluminense empata com Volta Redonda e garante vaga na final do Carioca

O Fluminense garantiu sua presença na final do Campeonato Carioca ao empatar em 0 a 0 com o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. Com uma vantagem significativa adquirida no jogo de ida, onde venceu por 4 a 0, o Tricolor selou sua classificação e retornará à decisão estadual após um hiato desde 2023.

No outro confronto da semifinal, o Flamengo triunfou sobre o Vasco em dois jogos consecutivos, assegurando também sua vaga na final do torneio. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) já anunciou as datas das partidas decisivas: o primeiro duelo está agendado para quarta-feira, 12 de março, enquanto a segunda partida ocorrerá no sábado, 15 de março, ou domingo, 16 de março.

Desde o apito inicial, a equipe da casa buscou reverter a desvantagem acumulada. Logo nos primeiros minutos, o lateral Sanchez cruzou para Bruno Santos, mas a defesa do Fluminense conseguiu neutralizar a jogada. O Volta Redonda continuou pressionando, e Chay teve uma oportunidade clara ao errar um chute que poderia ter aberto o placar.

Tricolor administra a vantagem e avança à final

Durante o primeiro tempo, embora o Fluminense tenha conseguido equilibrar as ações em campo, não conseguiu ameaçar efetivamente a meta do goleiro Jean Drosny. O Volta Redonda quase marcou com uma cobrança de falta de MV que saiu desviada. A etapa inicial se desenrolou sem muitas emoções e com poucas oportunidades claras para ambas as equipes.

Após um escanteio que resultou em uma bola viva na área, o Volta Redonda não conseguiu capitalizar. Um chute fraco de Sanchez foi facilmente defendido por Fábio. Em outra tentativa rápida de ataque, Kevin Serna teve uma boa chance, mas falhou na finalização.

O jogador Serna ainda criou uma jogada pela esquerda que terminou em mais uma defesa em cima da linha pelo defensor Sanchez. À medida que o jogo avançava para seu desfecho, as emoções se esvaíram e o jogo tornou-se monótono, mantendo-se no empate que favoreceu o Tricolor na busca pela vaga na final do Campeonato Carioca.

Escalações:

Volta Redonda: Jean Drosny; Henrique Silva (Caio Vitor 32’/2ºT), Bruno Barra, Fabricio e Sanchez; Pierre, Robinho (Matheus Lucas 32’/2ºT), Chay (Kelvin 13’/2ºT) e PK (Luciano Naninho 13’/2ºT); MV e Bruno Santos (Mirandinha 13’/2ºT).

Técnico: Rogério Corrêa

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Thiago Santos 25’/2ºT), Freytes e Renê; Otávio (Facundo Bernal 11’/2ºT), Hércules e Arias (Nonato 25’/2ºT); Serna, Keno (Paulo Baya 34’/2ºT) e Everaldo (Cano 11’/2ºT).

Técnico: Mano Menezes

Arbitragem:

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares