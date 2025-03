Fluminense avança na Copa do Brasil com dois gols de Germán Cano

Em uma partida marcada pela performance destacada de Germán Cano, o Fluminense garantiu sua vaga na terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Caxias por 2 a 1, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Com essa vitória, o atacante argentino alcançou a marca de 101 gols pelo clube e se tornou o artilheiro isolado da competição, acumulando quatro gols até o momento.

Apesar das dificuldades apresentadas pelo gramado pesado e pela forte marcação imposta pelo time da casa, o Fluminense conseguiu abrir o placar. Após um erro defensivo do Caxias, Canobbio recuperou a bola e fez um belo lançamento para Jhon Arias, que, com liberdade, cruzou rasteiro. O desvio da defesa favoreceu Cano, que não hesitou e finalizou para marcar seu centésimo gol com a camisa tricolor.

O Caxias, então, viu-se na necessidade de buscar o empate. Richard quase conseguiu igualar a partida com um chute de fora da área que levou perigo ao gol defendido por Fábio. Em uma jogada subsequente, Richard cabeceou a bola para fora após uma cobrança de escanteio. O Fluminense teve suas chances também; Cano teve outra oportunidade clara, mas sua finalização saiu desviada.

No entanto, aos 20 minutos do segundo tempo, Germán Cano ampliou a vantagem tricolor. Em uma jogada bem elaborada com Martinelli, Canobbio fez uma tabela e rolou para Cano, que finalizou com precisão com o pé esquerdo.

Três minutos após o segundo gol do Flu, o Caxias reagiu com Alisson marcando um gol de cabeça após uma cobrança de falta que bateu no travessão e voltou para ele. O time da casa intensificou a pressão em busca do empate e Fábio teve que realizar uma defesa difícil em um chute potente de longe. No entanto, o Fluminense se manteve firme na defesa e conseguiu assegurar a vitória.

Classificado para a terceira fase da competição, o Fluminense agora aguarda o sorteio para conhecer seu próximo adversário. Nesta fase, além dos 20 times que avançaram da segunda fase, outros 12 clubes se juntarão à disputa. A partir deste estágio, os jogos serão realizados em formato de ida e volta e contarão com a presença do VAR. As datas das partidas estão programadas para abril e maio.

Antes disso, o Fluminense tem compromisso importante no Campeonato Carioca: no domingo (9), enfrentará o Volta Redonda fora de casa após ter vencido o primeiro jogo por 4 a 0.

Por outro lado, o Caxias encerra suas atividades temporariamente após ser eliminado do Campeonato Gaúcho e da Copa do Brasil. A equipe voltará aos gramados apenas no dia 12 de abril para iniciar sua participação na Série C do Campeonato Brasileiro.

Escalações:

CAXIAS: Victor Golas; Ronei (Thiago Ennes, 39’/2ºT), Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Pedro Cuiabá (Paulinho, 39’/2ºT), Vini Guedes, Mantuan (Richard, intervalo) e Tomas Bastos; Calyson (Nicholas, 25’/2ºT) e Iago (Gabriel Lima, intervalo). Técnico: Luizinho Vieira

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, 44’/2ºT), Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli (Nonato, 37’/2ºT) e Arias; Serna (Hércules, 25’/2ºT), Canobbio (Paulo Baya, 44’/2ºT) e Cano (Everaldo, 25’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Não há VAR nas duas primeiras fases da Copa do Brasil.