Fluminense anuncia saída de Felipe Melo

O Fluminense anunciou oficialmente na última quarta-feira (1a) a saída do zagueiro/volante Felipe Melo. As partes chegaram a um acordo para não renovar o contrato do atleta, que se encerrou em 31 de dezembro de 2024.

Com mais de 100 jogos representando as cores tricolores, o defensor de 41 anos chegou às Laranjeiras no começo de 2022 e deixou sua marca no clube carioca, onde foi capitão. Durante a passagem, conquistou junto com seus companheiros a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os Cariocas de 2022 e 2023.

No Fluminense, Felipe Melo era visto como um dos líderes do elenco, sempre contribuindo como podia dentro ou fora de campo. No entanto, lesões atrapalharam o defensor em alguns momentos desta temporada, o que colaborou para o encerramento da passagem do atleta pelo clube.

Agora livre no mercado, Felipe Melo ainda não tomou sua decisão se continuará no futebol ou se pendurará as chuteiras, anunciando sua aposentadoria. Nos próximos dias, deve haver a confirmação sobre o futuro do jogador.

Confira a despedida do Fluminense para Felipe Melo

“Chegou ao fim na última terça-feira (31/12) a passagem do ídolo Felipe Melo como jogador do Fluminense. O capitão encerra este ciclo deixando um legado com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e mais de 100 jogos com as três cores.

Filho de pais tricolores, Felipe Melo chegou ao Fluminense no início da temporada 2022. De lá para cá, construiu uma história vencedora com os títulos da Conmebol Libertadores 2023, da Conmebol Recopa 2024 e dos Cariocas de 2022 e 2023.

Dentro e fora de campo, tornou-se um líder para o grupo. O Fluminense Football Club agradece a Felipe Melo por toda a dedicação empenhada ao longo de três temporadas e deseja muito sucesso nos próximos passos de sua vida pessoal e profissional.”