‘Floresta dos Mistérios’ faz temporada no Sesc Santo Amaro 

Em fevereiro, o Sesc Santo Amaro recebe temporada de Floresta dos Mistérios que traz questões como inclusão, preservação da natureza e valorização da cultura popular brasileira. O espetáculo musical com bonecos é dirigido para todos os públicos e tem todas as apresentações acessíveis – com audiodescrição e LIBRAS. A temporada acontece aos domingos, de 2 a 23 de fevereiro de 2025, às 16h e os ingressos custam R$12 (credencial plena), R$20 (meia) e R$40 (inteira).

Floresta dos Mistérios foi criado da reflexão de que o mundo é um lugar com espaço para todos. O espetáculo traz questões como inclusão, preservação da natureza e valorização da cultura popular brasileira numa enorme aventura musical. A aventura-musical de bonecos e atores, para toda a família, foi escrito e dirigido por Márcio Araújo, um dos nomes mais atuantes no teatro para crianças; ganhador dos prêmios APCA, Melhor Infantil pela Unesco da América Latina e um dos criadores de Cocoricó da TV Cultura. O espetáculo conta com músicas autorais de Marcio Araújo e Tato Fischer cantadas ao vivo, e ainda com o trabalho da artista plástica Nani Brisque, responsável pela criação do cenário que integra o projeto de iluminação de Wagner Freire, um dos maiores nomes do teatro brasileiro no que concerne a iluminação de espetáculos.

O projeto é fruto da parceria artística da Humanize Produções e da Marujo Produções, que já rendeu menção honrosa da Câmara Paulista para a Inclusão de Pessoas com Deficiência. A continuidade da pesquisa nesta temática, iniciada em 2017 com a montagem de Heróis à Vista, resultou na criação de Floresta dos Mistérios, que tem como protagonistas três crianças com deficiência: uma garota com síndrome de down, um garoto surdo e um garoto com paralisia cerebral, usuário de muletas.

Mais sobre o espetáculo:

Vou te contar um segredo! Quem aqui não tem segredos? A floresta tem muitos mistérios pra se desvendar… Quando Bel, Rafa e Duda entram na Floresta dos Mistérios conduzidos pelos misteriosos elementais, eles estão prestes a conhecer não só as forças da natureza, mas também a enorme força que existe dentro de cada um deles. Assim, eles lutarão pela preservação da floresta e de toda vida lá existente frente aos planos do ambicioso prefeito Lúcio Fernando, que pretende construir ali a maior fábrica de celulares do mundo, sempre acompanhado de seu fiel escudeiro, o atrapalhado Romildo. Mas os habitantes da mata não pretendem se entregar tão facilmente.

Fica então a pergunta: é possível um mundo onde tecnologia e natureza possam conviver?

Da reflexão de que o mundo é um lugar com espaço para todos e todas, nasceu Floresta dos Mistérios, um espetáculo totalmente acessível e que traz questões como inclusão, preservação da natureza e valorização da cultura popular brasileira em uma enorme aventura musical.

Serviço:

Floresta dos Mistérios

Dias 2, 9, 16 e 23 de fevereiro de 2025.

Ingressos: R$12 (credencial plena), R$20 (meia entrada) e R$40 (inteira). Grátis para crianças até 12 anos

Venda online pelo aplicativo Credencial Sesc SP ou pelo site Link (a partir de 21/01) e presencial (a partir de 22/01) em todas as bilheterias da rede Sesc SP.

Sinopse: Quando Bel, Rafa e Duda entram na Floresta dos Mistérios conduzidos pelos misteriosos elementais, lutarão pela preservação da floresta e de toda vida lá existente frente aos planos do ambicioso prefeito Lúcio Fernando, que pretende construir ali a maior fábrica de celulares do mundo, Fica então a pergunta: é possível um mundo onde tecnologia e natureza possam conviver?

Ficha técnica

Criação, Dramaturgia e Direção: Márcio Araújo

Produção Executiva e Comunicação: Bia Ribeiro e Matilde Menezes – Humanize Produções

Criação e Confecção de Bonecos: Marcio Pontes

Músicas e Letras: Tato Fischer e Márcio Araújo

Arranjos e Direção Musical: Gabriel Moreira

Elenco: Clayton Bonardi, Daniela Schittini, Debora Vivan, Joaz Campos, Marcio Alves, Márcio Araújo, Matilde Menezes, Thalita Passos e Lucas Kelvin

Participação especial em áudio: Lavinia Pannunzio

Assistente de direção e Produção: Adriana Gerizani

Contra Regra: Artur Gerizani

Operação de Luz: Agnaldo Nicoletti

Operação de Som: Marcelino Ziggy e Tauan Valim

Cenário: Nani Brisque

Projeto de Iluminação: Wagner Freire

Agenciamento: Leo Accetto

Sesc Santo Amaro

Rua Amador Bueno, 505, Santo Amaro, São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 21h30 | Sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Como Chegar de Transporte Público: 300m a pé da Estação Largo Treze (metrô), 900m a pé da Estação Santo Amaro (CPTM), 350m a pé do Terminal Santo Amaro (ônibus).

Acessibilidade: A praça dá acesso a todos os andares (subsolo | térreo | 1º pav. | 2º pav.) do prédio e aos espaços de atividades por meio de dois elevadores. A Unidade possui banheiros e vestiários adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, espaço reservado no Teatro e conta com seis vagas especiais no estacionamento.