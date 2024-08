Flamengo oficializa a contratação de Carlos Alcaraz, do Southampton

O Flamengo oficializou a contratação do meio-campista Carlos Alcaraz, do Southampton.

Os dirigentes do Flamengo foram a Londres para “buscar” o jogador. Ele realizou os exames médicos e assinou o contrato na presença de Marcos Braz e Bruno Spindel.

O Flamengo pagará pouco menos de 18 milhões de euros (R$ 110,2 milhões na cotação atual) além do mecanismo de solidariedade ao Racing. A negociação estava, desde esta segunda (26), no estágio do “só falta assinar”.

O último entrave a ser resolvido envolvia o empréstimo de Victor Hugo. Os ingleses colocaram isso com condição para o negócio e os termos demoraram a ser definidos. O jovem será repassado ao Goztepe, da Turquia, clube que pertence ao mesmo grupo que controla o Southampton.

Carlos Alcaraz é versátil no meio-campo. Ele faz mais a função de um camisa 8, mas tem boa criatividade nas chegadas ao ataque e também protege bem a bola.

Ele é o terceiro reforço do Flamengo na janela. O clube já anunciou Michael e Alex Sandro. Gonzalo Plata, do Al-Sadd, é outro nome que vai chegar ao Rio de Janeiro.

‘FICOU NA DÚVIDA?’

O Flamengo brincou com o fato do reforço ser homônimo do tenista espanhol Carlos Alcaraz. O clube publicou uma camisa rubro-negra em uma quadra de tênis e listou qualidades de um atleta de tênis e de futebol.

Alcaraz é um dos grandes nomes do tênis na atualidade. Ele é o número 3 do mundo no ranking da ATP, e campeão de quatro Grand Slams: US Open em 2022, Wimbledon em 2023 e 2024, e Roland Garros em 2024.