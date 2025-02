Flamengo nega propostas por Gerson e reforça foco no Mundial de Clubes

A diretoria do Flamengo tem se manifestado com firmeza diante dos recentes rumores que circulam nas redes sociais sobre propostas substanciais do Zenit, da Rússia, pelo jogador Gerson. De acordo com informações divulgadas pelo portal Coluna do Fla, representantes do atleta alegaram que o clube europeu teria apresentado uma oferta de 35 milhões de euros (aproximadamente R$ 210 milhões), além de uma proposta anterior de 28 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões), a qual foi prontamente rejeitada pelo time carioca.

Flamengo descarta negociação antes do Mundial

Entretanto, a administração rubro-negra esclarece que não recebeu qualquer proposta formal e reafirma sua determinação em não negociar jogadores fundamentais antes da disputa do Mundial de Clubes. A posição oficial do clube é clara e busca evitar distrações em um momento crucial da temporada.

Em contato com o Zenit, a equipe do Coluna do Fla obteve uma resposta que contradiz os rumores. O clube russo classificou as especulações como uma estratégia dos representantes de Gerson para pressionar o Flamengo em relação ao salário do jogador. Além disso, o Zenit deixou claro que seu interesse atual recai sobre o lateral-direito Wesley, e não sobre o meia rubro-negro.

Pressão por valorização salarial

Na última quinta-feira (6), Marcão Santos, pai e empresário de Gerson, fez um apelo público por uma valorização salarial do jogador. Ele destacou que o meia está entre os atletas que recebem os menores salários no elenco principal e lembrou das concessões feitas para retornar ao Flamengo.

“O Gerson já mostrou para todos o quanto ele é Flamengo. Eu só quero que o Flamengo tenha um pouquinho de amor também pelo jogador”, afirmou durante entrevista ao canal Pod do Marcão.

Apesar da pressão externa e das especulações, Gerson possui contrato com o Flamengo até dezembro de 2027 e continua sendo uma peça essencial para a equipe. A diretoria mantém sua posição de não realizar negociações neste momento, mas a crescente pressão por parte dos representantes do atleta poderá influenciar futuras discussões sobre um possível reajuste em seu salário.