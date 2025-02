Flamengo reforça setor de scouting com contratação de profissional ucraniano

O Flamengo, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, está em meio a uma reestruturação significativa em seu departamento de futebol. Neste contexto, José Boto, novo dirigente da equipe, decidiu trazer para o clube um profissional com quem já teve sucesso em experiências anteriores. Trata-se de Andrii Fedchenkov, que foi selecionado para liderar o setor de scouting da equipe.

Fedchenkov, um ucraniano com vasta experiência no mercado internacional, trabalhou ao lado de Boto no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, e no PAOK, da Grécia. Sua chegada ao Flamengo é vista como uma estratégia crucial para fortalecer a análise de jogadores e a prospecção de talentos.

Saída do Cardiff abriu caminho para o Flamengo

A decisão de integrar Fedchenkov ao time se deu após sua saída do Cardiff City, onde atuava desde dezembro de 2023. Recentemente, ele conseguiu negociar sua liberação do clube galês, permitindo que se tornasse disponível para novas oportunidades no mercado logo após o fechamento da janela de transferências europeia.

A contratação de Fedchenkov sinaliza a intenção do Flamengo de aprimorar suas operações de scouting e potencializar suas contratações futuras, buscando assim manter-se competitivo tanto no cenário nacional quanto internacional.