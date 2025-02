Flamengo estabelece parceria com Governos do RJ e MG para melhorar segurança em estádios

Na última segunda-feira, o Clube de Regatas do Flamengo anunciou uma nova parceria com os governos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, visando aprimorar a segurança e a recepção das torcidas nos estádios. Este acordo representa um esforço colaborativo entre os clubes, as forças de segurança e as autoridades públicas, com o objetivo de oferecer uma experiência mais segura e agradável aos torcedores, tanto aqueles que viajam para assistir a jogos fora de casa quanto aqueles que são recebidos no Maracanã.

A iniciativa foi revelada pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, conhecido como Bap, durante uma reunião com os governadores Cláudio Castro (RJ) e Romeu Zema (MG). O dirigente destacou a importância dessa colaboração inter-estadual e mencionou que Minas Gerais se comprometeu a fornecer apoio especial ao Flamengo durante suas partidas em Belo Horizonte.

“Estamos aqui com o nosso governador, Cláudio Castro, e com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, discutindo sobre a presença das torcidas nos estádios. O governador Zema se comprometeu a oferecer um suporte especial ao Flamengo quando jogarmos em Minas Gerais, enquanto o governador Castro se mostra sempre disposto a auxiliar na recepção das torcidas adversárias que visitam o estado do Rio de Janeiro. Esta é uma aliança entre os governos do Rio de Janeiro e de Minas Gerais com o Flamengo e seus torcedores, visando garantir uma experiência excepcional nos estádios”, declarou Bap.