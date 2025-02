Flamengo divulga lista de convocados para duelo contra a Portuguesa-RJ

O Flamengo anunciou os atletas convocados para a partida contra a Portuguesa-RJ, que ocorrerá nesta quarta-feira (5), em confronto válido pela oitava rodada do Campeonato Carioca. O treinador Filipe Luís optou por preservar os jogadores titulares que atuaram na Supercopa Rei, realizada no último domingo, priorizando a recuperação dos atletas.

Principais nomes à disposição

A partida está marcada para às 19h (horário de Brasília), no Parque do Sabiá, e entre os principais nomes à disposição do técnico estão Danilo, Juninho, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Luiz Araújo. Esses jogadores participaram das atividades de treinamento nos dias anteriores ao confronto.

Jogadores poupados e recuperação física

Em contrapartida, alguns atletas não farão parte da delegação que viajará para o jogo. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, De la Cruz, Gerson, Michael, Bruno Henrique e Plata estiveram no campo de treinamento, mas apenas realizaram corridas leves antes de se retirarem para as instalações internas do Centro de Treinamento Ninho do Urubu.

Vale destacar que Léo Pereira, De la Cruz e Michael realizaram treinos específicos na academia. O zagueiro Léo Pereira enfrentou um desconforto físico durante a final da Supercopa e foi preservado. Por sua vez, Gerson revelou ter recebido uma injeção para tratar dores na coxa, mas participou normalmente das atividades junto aos demais companheiros.

Convocados para o jogo

A lista de meio-campistas convocados inclui: Allan, Arrascaeta, Everton Araújo, João Alves, Lucas Vieira, Matheus Gonçalves e Pablo Lucio. Já os atacantes relacionados são: Everton Cebolinha, Felipe Teresa, Guilherme, Juninho, Luiz Araújo, Shola e Wallace Yan.

Atualmente, o Flamengo ocupa a quinta posição na Taça Guanabara com 10 pontos conquistados e um jogo a menos em relação aos concorrentes. Após o duelo contra a Portuguesa-RJ, o Rubro-Negro enfrentará uma sequência desafiadora com três clássicos antes de encerrar sua participação na fase de grupos contra o Maricá.