Flamengo aposta na continuidade do trabalho de Filipe Luís no comando

Desde que assumiu o comando do Flamengo, Filipe Luís tem se destacado por suas atuações convincentes e pela conquista de dois títulos em apenas 18 jogos. Com um desempenho notável, o treinador jovem vem conquistando a confiança dos jogadores e consolidando sua posição no clube, que se encontra em um momento de renovação.

A nova diretoria do Flamengo reconhece a importância de Filipe Luís no desenvolvimento da equipe, uma vez que ele possui um conhecimento profundo do clube, desde as categorias de base até o time principal. Esse entendimento é considerado crucial para a implementação de um projeto que visa estabilidade e longevidade, aumentando a identificação do técnico com a agremiação.

Filipe Luís, que já atuou ao lado de vários atletas atuais do elenco, como Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta, destacou em coletiva após a vitória na Supercopa do Brasil a importância da conexão que estabelece com seus jogadores. Essa relação é vista como um dos principais pilares para garantir sua permanência e sucesso à frente do Rubro-Negro.

Estilo de jogo resgatado e conquistas acumuladas

O treinador também trabalha em estreita colaboração com o diretor José Boto, que está em processo de adaptação à cultura futebolística brasileira. Boto tem buscado fortalecer a comunicação com Filipe e os jogadores, especialmente em temas que vão além das quatro linhas. Essa interação é fundamental para criar uma sinergia entre a diretoria e a comissão técnica.

A vontade da diretoria em manter Filipe Luís é compartilhada pelo próprio treinador, que expressou seu desejo de continuar no clube da Gávea. Seu contrato se estende até dezembro de 2025. “Não tenho interesse em sair; quero ficar muito tempo no Flamengo. Já conversei sobre isso com o presidente e estou totalmente focado em meu objetivo profissional”, afirmou o técnico após a conquista recente.

Com Filipe Luís ao leme, o Flamengo resgatou um estilo de jogo semelhante ao adotado por Jorge Jesus, caracterizado pela agressividade e controle da posse de bola. O técnico sempre priorizou uma postura ofensiva nas partidas, atendendo às expectativas da torcida rubro-negra. As performances sob seu comando têm sido promissoras e representam um contraste significativo em relação ao estilo implementado pelo ex-treinador Tite.

Em sua trajetória no Flamengo, Filipe Luís alcançou agora seu 14º título pelo clube, considerando suas passagens como jogador e agora como treinador. Como atleta, ele conquistou dez troféus: duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Supercopas (2020 e 2021), dois Campeonatos Cariocas (2020), além da Copa do Brasil (2022) e da Recopa Sul-Americana (2020). Adicionalmente, ele acumula duas conquistas nas categorias de base: a Copa Rio Sub-17 e a Copa Intercontinental Sub-20.