Flamengo confirma saída de David Luiz após fim do contrato

O Flamengo confirmou neste domingo (20), por meio de uma nota oficial, que não renovará o contrato do zagueiro David Luiz. A decisão foi comunicada ao atleta pelo novo diretor de futebol, José Boto, após uma reunião com o técnico Filipe Luís. O vínculo vence em 31 de dezembro.

A possibilidade de renovação havia sido discutida sob a gestão anterior do presidente Rodolfo Landim, e o jogador demonstrou disposição em reduzir seu salário para permanecer na equipe. Contudo, a recente eleição de Luiz Eduardo Baptista trouxe uma nova abordagem à gestão do clube e a nova diretoria optou por não manter o zagueiro em seus planos para 2025.

David Luiz, que chegou ao Flamengo no final de 2021, esteve no clube por três temporadas e meia, participando de 132 partidas e contribuindo com quatro gols e duas assistências. Durante sua passagem, o defensor colecionou importantes títulos, incluindo uma Copa Libertadores, duas Copas do Brasil e um Campeonato Carioca.

A avaliação da permanência de David Luiz foi realizada pela atual comissão técnica e pela diretoria de futebol. O Flamengo conta atualmente com outros quatro zagueiros em seu elenco: Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Cleiton. A estratégia inicial do clube é buscar reforços no setor defensivo somente caso ocorra a saída de algum desses atletas.

Em sua despedida, o Flamengo expressou gratidão ao jogador. “Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira”, diz a nota publicada pelo clube.

Assim, David Luiz encerra sua passagem pelo Flamengo com um legado significativo, deixando uma marca importante na história do clube carioca.