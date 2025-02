Flamengo chega a acordo última vítima do incêndio no Ninho do Urubu

Na noite da última terça-feira, o Flamengo divulgou um comunicado oficial informando que chegou a um acordo com os pais de Christian Esmério, o único integrante das dez vítimas fatais do incêndio no Ninho do Urubu, ocorrido em 2019, que ainda não havia recebido indenização e estava processando a instituição.

Christian, que tinha apenas 15 anos e integrava a seleção de base do Flamengo, além de estar sob observação de clubes internacionais, perdeu a vida na trágica ocorrência. Embora o montante da indenização não tenha sido divulgado, a Justiça havia determinado anteriormente que o clube pagasse R$ 2,82 milhões em danos morais aos pais do jovem, quantia a ser dividida entre eles, além de R$ 120 mil ao irmão e uma pensão mensal de R$ 7 mil até 2048 ou até o falecimento dos genitores.

A quantia estipulada pela Justiça é inferior ao valor solicitado pela família no processo inicial, que era de R$ 5,2 milhões para os pais e R$ 240 mil para o irmão, além de uma pensão totalizando R$ 3,9 milhões. Em contrapartida, o montante estabelecido é superior à proposta feita pela Câmara de Conciliação na época, que sugeriu uma indenização de R$ 2 milhões e uma pensão mínima de R$ 10 mil por família ao longo de aproximadamente 30 anos.

Lista das Vítimas

Os jovens que perderam a vida no incêndio foram:

Athila Paixão , 14 anos

, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas , 14 anos

, Bernardo Pisetta , 14 anos

, Christian Esmério , 15 anos

, Gedson Santos , 14 anos

, Jorge Eduardo Santos , 15 anos

, Pablo Henrique da Silva Matos , 14 anos

, Rykelmo de Souza Vianna , 16 anos

, Samuel Thomas Rosa , 15 anos

, Vitor Isaías, 15 anos

Processo judicial e réus envolvidos

No âmbito judicial, Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo, figura entre os réus do caso. O advogado Rafael Kullmann, representante de Bandeira de Mello, expressou sua confiança na Justiça ao afirmar que este é um passo rumo à verdade e à comprovação da inocência de seu cliente.

Além disso, Antonio Marcio Mongelli e Garotti, ex-diretor do clube também foram incluídos como réus. Outras quatro pessoas ligadas à empresa Novo Horizonte Jacarepaguá (NHJ), responsável pelos módulos onde os atletas dormiam — Claudia Pereira Rodrigues e os engenheiros Fábio Hilario da Silva, Danilo da Silva Duarte e Weslley Gimenes — também enfrentam acusações relacionadas ao incidente. Edson Colman da Silva, sócio da Colman Refrigeração responsável pela manutenção dos aparelhos de ar condicionado dos módulos, também foi denunciado.