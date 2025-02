Flamengo avalia mercado, mas prioriza reforços para o Mundial de Clubes

Com o fechamento da janela de transferências se aproximando, marcado para 28 de fevereiro, os clubes brasileiros estão mobilizando suas estratégias no mercado. No Flamengo, a situação é tranquila: até o momento, a equipe rubro-negra anunciou a contratação do zagueiro Danilo e do atacante Juninho. Contudo, segundo o técnico Filipe Luís, não há pressa em realizar novas aquisições.

Em declarações recentes, Filipe Luís expressou contentamento com o elenco atual e indicou que a prioridade em termos de reforços será direcionada para o meio do ano. O foco estará na preparação para o Mundial de Clubes, programado entre 2 e 10 de junho de 2025. (“Estou absolutamente feliz com o grupo que tenho à disposição, mas sempre atento às oportunidades que surgem no mercado. Mantenho conversas diárias com o departamento de scouting e com José Boto. No entanto, não fiz pedidos específicos”), afirmou o treinador.

Possíveis reforços e negociações frustradas

Atualmente, as principais preocupações do clube envolvem a busca por substitutos para jogadores como Gabigol e Fabrício Bruno. O Flamengo havia manifestado interesse na contratação de Vitão, do Internacional, oferecendo um acordo que incluía o perdão de uma dívida existente relacionada ao jogador Thiago Maia, estimada em 4 milhões de euros, além de uma proposta adicional de 6 milhões de euros pelo defensor. No entanto, as negociações não progrediram conforme esperado.

Outro nome que esteve em pauta é Jorginho, do Arsenal. Ele foi considerado uma opção viável caso Pulgar deixe o clube no final da temporada. Entretanto, os Gunners negaram a liberação do atleta, que possui contrato até 30 de junho. A estratégia do Flamengo agora inclui a possibilidade de firmar um pré-contrato com Jorginho visando sua chegada para o Mundial.

José Boto mira reforços estratégicos para o meio do ano

O diretor esportivo do Flamengo, José Boto, tem como meta intensificar as buscas por novos talentos no mercado durante o meio do ano. Para reforçar essa área, ele trouxe o ucraniano Andrii Fedchenkov para liderar o departamento de scouting da equipe.