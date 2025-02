Fiscalização em manutenção de aeronaves

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) inicia, na segunda-feira (10/2), uma força-tarefa de fiscalização com foco em empresas responsáveis pela manutenção de aeronaves, incluindo táxi aéreo, fabricação de peças e componentes aeronáuticos.

A operação, de caráter orientativo e preventivo, está na programação de atuação do Crea-SP para o ano. A operação deve contribuir com o fortalecimento da segurança do setor, já que visa verificar a regularidade das companhias que prestam serviços de manutenção de aviões, com análise de quadro técnico, prestadores de serviços e profissionais envolvidos. A iniciativa do Conselho busca certificar que os responsáveis técnicos são habilitados e registrados, observando o cumprimento das legislações vigentes sobre o exercício profissional.

Até o dia 21, estão programadas cerca de 577 diligências, sendo 175 apenas na capital. Mais de 80 outros municípios também são abrangidos. Isso porque os agentes fiscais do Crea-SP atuam divididos por regiões em todo o estado de São Paulo.

O objetivo é garantir que apenas profissionais e empresas devidamente habilitadas realizem as atividades técnicas, promovendo a aplicação das normas técnicas e tecnologias para aumentar a segurança no transporte aéreo e proteger todos os públicos envolvidos no processo. “Diante da relevância da segurança nas operações aéreas, o trabalho do Crea-SP é fundamental para assegurar que as atividades são realizadas conforme as melhores práticas, fortalecendo a eficiência do setor”, explica o engenheiro Kleber de Jesus Brunheira, gerente de Fiscalização da autarquia.