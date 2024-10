Fim de semana de eleição tem previsão de sol e temperatura volta a subir em SP

O domingo (6) de eleições municipais na capital paulista deverá ser com sol e poucas nuvens. Não há previsão de chuva, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Mas quem sair de casa nas primeiras horas de abertura dos locais de votação (a partir das 8h) talvez precise levar blusa. Os termômetros neste domingo devem oscilar entre 12°C e 26°C, também de acordo com o órgão federal ligado ao Ministério da Agricultura e da Pecuária.

A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista derrubou as temperaturas nesta quinta-feira (3), um dia depois de a cidade de São Paulo ter igualado a maior marca do ano, com 36,7°C, mas gradualmente elas voltam a subir.

Nesta quinta, a máxima foi de 22,3°C, registrada no início da tarde na estação meteorológica do Inmet no Mirante de Santana, na zona norte paulistana.

A mudança no tempo trouxe chuva fraca para a capital paulista, principalmente nas primeiras horas da manhã.

Nesta sexta-feira (4), as condições de tempo instável e chuvoso continuam, em função da grande quantidade de nuvens sobre o litoral paulista, explicam os meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da Prefeitura de São Paulo.

De acordo com órgão municipal, não há previsão de temporais, apenas chuvas fracas e chuviscos, que diminuem a partir do fim da tarde. As temperaturas seguem baixas, com mínima prevista de 15°C e máxima em torno de 18°C.

“A ligeira sensação de frio será por causa dos ventos úmidos que sopram do mar e da pequena amplitude térmica [diferença entre a temperatura mínima e a máxima]”, afirma o CGE.

Os percentuais de umidade do ar seguem elevados, com valores acima dos 75%.

O final de semana começa sem previsão de chuva, mas ainda com muitas nuvens no sábado (5). A temperatura, que aos poucos volta a subir no período da tarde, deve oscilar entre 14°C e 24°C, de acordo com o Inmet.

“Os modelos de previsão mais recentes indicam que novos períodos com chuva retornam a partir da segunda metade da próxima semana”, afirma o CGE.