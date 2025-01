Fim de semana cultural: Shows, exposições e jazz com Tarifa Zero em São Paulo

O fim de semana promete ser vibrante e repleto de atividades culturais em diversos espaços da cidade, incluindo centros culturais, teatros e casas de cultura sob a gestão da Prefeitura de SP. Nos dias 1º e 2 de fevereiro, a população terá a oportunidade de participar de uma programação diversificada que abrange dança, teatro, workshops e música, tudo isso com a vantagem do Domingão Tarifa Zero.

No sábado, a Casa de Cultura Municipal Vila Guilherme, localizada na Zona Norte, receberá o show da talentosa cantora e compositora Yma. Ao mesmo tempo, na Casa de Cultura Chico Science, na Zona Sul, será inaugurada a exposição “Raízes e Resistência”, que aborda a conexão das comunidades periféricas com o meio ambiente, proporcionando um espaço de reflexão e diálogo sobre questões ambientais.

Na região Leste, no bairro da Mooca, o Teatro Alfredo Mesquita apresentará duas peças notáveis: “Arquivo Negro”, que é uma adaptação livre inspirada em histórias reais de figuras negras marcantes, e “Passaporte para o Amor”, baseada no filme homônimo que conquistou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme Cômico ou Musical em 1990.

Além disso, os amantes do carnaval poderão se divertir com o Bloco AKIo, que se apresentará nas casas de Cultura Guaianases e São Miguel. Para aqueles que preferem uma experiência musical mais sofisticada, o Centro Cultural Vila Itororó oferecerá uma apresentação especial dedicada ao jazz. O evento incluirá uma fusão entre experiências sonoras e gastronômicas, contando com a participação de baristas e produtores de café locais.

Com uma programação rica e variada, este fim de semana é uma excelente oportunidade para os cidadãos apreciarem a diversidade cultural que a cidade tem a oferecer.

Para ter acesso à programação completa, clique aqui.