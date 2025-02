Fim da novela: Botafogo acerta a contratação do técnico Renato Paiva

Renato Paiva foi o escolhido para ser o novo treinador do Botafogo, marcando uma nova etapa para a equipe carioca. O técnico português, que reside no Rio de Janeiro, é aguardado no Estádio Nilton Santos para acompanhar a partida contra o Racing, programada para esta quinta-feira à noite, no âmbito da Recopa Sul-Americana, ao lado de John Textor, proprietário da SAF do clube.

A escolha de Paiva acontece após um período de 55 dias sem um técnico definido, desde a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, no dia 3 de janeiro. Durante essa espera, o Botafogo buscou diversas alternativas para ocupar a posição de treinador principal.

O último trabalho de Renato Paiva foi à frente do Toluca, no México, onde deixou o cargo no início de dezembro de 2024. Em sua passagem pelo futebol brasileiro, ele teve uma experiência anterior no Bahia em 2023, onde conquistou 19 vitórias em 49 jogos disputados.

A confirmação da negociação foi realizada nas últimas horas e ocorreu enquanto John Textor se encontrava em preparação com a equipe para o jogo contra o Racing. A busca por um novo comandante se estendeu por quase dois meses, iniciando com a abordagem ao técnico André Jardine, atualmente no América-MEX, que optou por não aceitar a proposta.

Em seguida, nomes renomados como Tata Martino, Rafael Benítez e Roberto Mancini foram considerados, mas também declinaram as ofertas por motivos diversos.

Recentemente, Vasco Matos havia chegado a um princípio de acordo com o Botafogo; no entanto, as negociações foram interrompidas devido a questões relacionadas à licença do treinador do Santa Clara. Além disso, nos últimos dias, Textor se reuniu com Hernán Crespo para discutir a possibilidade de contratação, mas não chegaram a um consenso.