Botafogo enfrenta Racing em busca do título da Recopa Sul-Americana

O Botafogo se prepara para um importante confronto contra o Racing, da Argentina, nesta quinta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília). Esta partida marca o jogo de volta da Recopa Sul-Americana, representando a última chance do clube carioca de conquistar um título nesta temporada, após a derrota na Supercopa do Brasil para o Flamengo e a eliminação nas semifinais do Campeonato Carioca.

A missão do time alvinegro não será fácil. Na primeira partida, realizada no estádio El Cilindro, em Buenos Aires, o Botafogo saiu derrotado por 2 a 0. Diante desse cenário, a equipe precisará vencer no estádio Nilton Santos por uma margem de três ou mais gols para garantir a conquista do título dentro do tempo regulamentar. Caso vença por dois gols de diferença, a decisão será levada para os pênaltis. Por outro lado, o Racing se sagra campeão com um empate ou até mesmo com uma derrota por um gol.

Apesar da desvantagem, o técnico interino Cláudio Caçapa demonstrou otimismo em entrevista coletiva após a derrota para o Vasco no último domingo (23). Ele enfatizou que a equipe precisa focar na reviravolta e acredita que é possível conquistar o título: “Precisamos pensar adiante. O foco é reverter os dois gols contra o Racing. Todo nosso trabalho será direcionado para este jogo. Temos uma nova oportunidade após o Carioca e esperamos sair vitoriosos na próxima quinta-feira”.

Para este desafio, o Botafogo contará com o retorno do atacante Artur, que se recuperou de uma lesão muscular e pode ser uma peça chave na formação titular.

A Rádio Nacional fará a transmissão ao vivo deste confronto decisivo, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Carlos Molinari, reportagens de Bruno Mendes e plantão de José Roberto Cerqueira. Os torcedores poderão acompanhar todos os detalhes do Show de Bola Nacional.