Botafogo negocia com Hernán Crespo para encerrar novela de novo técnico

O Botafogo está em processo de negociação para a contratação do treinador Hernán Crespo, ex-comandante do São Paulo. A equipe carioca está há 54 dias sem um técnico principal, e o proprietário da SAF alvinegra, John Textor, realizou uma reunião virtual com o argentino nesta quarta-feira para discutir aspectos salariais e a possibilidade de sua contratação.

Crespo se encontra livre no mercado desde sua saída do Al-Ain, clube dos Emirados Árabes Unidos, em 6 de novembro de 2024. No Brasil, o treinador teve uma passagem pelo São Paulo entre fevereiro e outubro de 2021, período em que conquistou o Campeonato Paulista. Contudo, sua gestão também foi marcada pela eliminação do time em competições importantes como a Libertadores e a Copa do Brasil. Ao deixar o clube, o São Paulo estava na 13ª posição no Campeonato Brasileiro após 25 rodadas.

Embora Roberto Mancini tenha sido um dos nomes mais cogitados durante as entrevistas realizadas por Textor na busca por um novo treinador, a negociação com o italiano enfrenta dificuldades significativas. Mancini apresentou um pedido salarial muito acima das capacidades financeiras do futebol brasileiro, o que complica a possibilidade de um acordo neste momento.

A proposta financeira feita a Crespo parece ser mais alinhada às condições do Botafogo, tornando-o um candidato viável na lista de opções discutidas por John Textor.

A informação sobre a possível contratação de Crespo foi inicialmente divulgada pelo “Canal do TF” e posteriormente confirmada pelo ge. Textor se encontra no Brasil esta semana para acompanhar a partida da Recopa Sul-Americana na quinta-feira e resolver questões administrativas relacionadas ao Alvinegro, incluindo a definição do novo técnico.

Embora não haja uma “data-limite” estabelecida internamente para finalizar as negociações, o empresário americano deseja assegurar a contratação de um novo treinador o quanto antes. O objetivo é que o profissional escolhido possa utilizar o período atual, sem jogos programados, como uma pré-temporada para preparar a equipe para o Campeonato Brasileiro, que tem início marcado para 29 de março.

Desde que Artur Jorge foi desligado do cargo em 3 de janeiro, o Botafogo tem explorado diversas opções de técnicos. Entre os nomes discutidos estão André Jardine, Tata Martino, Rafa Benítez, Tite, Roberto Mancini e Vasco Matos.