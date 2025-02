Botafogo enfrenta insatisfação interna com a busca por novo técnico

O Botafogo, clube tradicional do futebol brasileiro, vive um momento delicado em sua gestão esportiva, especialmente após a recente derrota para o Racing na primeira partida da Recopa. A situação se agrava com a indefinição sobre a contratação de um novo treinador, o que gerou descontentamento entre os jogadores, como evidenciado pelas críticas do zagueiro Barboza e do atacante Savarino.

A insatisfação do elenco em relação à falta de um comandante fixo para a equipe já vinha se acumulando. Segundo informações divulgadas pelo portal “ge”, a espera prolongada por um novo técnico está causando frustração em diversos atletas, que sentem a necessidade de um líder mais estruturado e uma direção clara para a temporada.

O proprietário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, John Textor, não tomou bem as declarações públicas dos jogadores. Sua irritação foi evidente ao perceber que o descontentamento interno ganhou visibilidade fora dos muros do clube. Além disso, o desempenho da equipe durante a partida na Argentina não correspondeu às expectativas, aumentando ainda mais a pressão sobre a gestão.

Durante a entrevista pós-jogo, Barboza destacou que o atual treinador interino teve apenas três treinos com o grupo, enfatizando que essa situação é insustentável para o desenvolvimento da equipe: “Não sabemos se ele vai permanecer durante toda a temporada. A rotatividade no elenco também é significativa; perdemos 16 jogadores e os novos reforços estão chegando gradualmente. Muitos ainda não têm condições de jogo e isso impacta diretamente na adaptação ao estilo de jogo que o técnico deseja implementar. O tempo é curto e isso prejudica nossa evolução”, comentou o defensor.

Desde a saída de Artur Jorge, que conquistou tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Libertadores pelo clube, Textor tem enfrentado uma série de negativas ao tentar contratar novos treinadores. Nomes como André Jardine, Rafael Benítez, Tata Martino, Paulo Fonseca e Tite foram considerados, mas não avançaram nas negociações. Atualmente, Roberto Mancini surge como um possível candidato para assumir o comando técnico do Alvinegro.

Com essa instabilidade no cargo de treinador e as vozes de insatisfação ecoando dentro do elenco, o Botafogo precisará agir rapidamente para reestabelecer a confiança entre os jogadores e encontrar um líder que possa guiar a equipe rumo aos objetivos da temporada.