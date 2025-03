Filme gravado pela diretora Neta Lavor com equipe majoritariamente de mulheres é gravado na periferia de Santo André

Filme de ficção infantil, A Garota e a Pipa (2024), contemplado pela Lei Paulo Gustavo em 2023, é gravado em uma periferia de Santo André. Com entrada franca, a estreia será em março,14, às 19h30, na Escola Livre de Cinema. Já algum tempo a diretora Neta Lavor produz trabalhos documentais no bairro onde foi criada, dessa vez, com roteiro de sua autoria, trás a história de duas garotinhas aventureiras.

Sobrinha e tia vivem uma aventura, e a fim de matarem a saudade da avó que está viajando resolvem criar um plano mirabolante. No desenrolar dos acontecimentos outras crianças entram em cena e em torno de uma pipa iniciam uma jornada surpreendente.

A trama envolve o universo lúdico das crianças que ainda brincam no chão de terra, repleta de imaginação e desprendimento elas convidam também os mais velhos a uma viagem no tempo.

O bairro Jardim Santo André é onde se passa a história, uma periferia que imprime um cenário híbrido, com prédios entre vegetações, casas de alvenarias, ruas de asfalto e ruelas que dão para campos de várzeas ao ar livre onde adultos e crianças soltam pipa em dias de sol.

Em seu processo de criação foi natural para a diretora escolher essa região como cenário, foi como recriar imagens de sua própria infância, por ser onde ela a vivenciou. Embora a era digital tenha modificado a forma de brincar, nas comunidades ainda é possível presenciar crianças que se dividem entre as novas tecnologias sem abrir mão das brincadeiras analógicas.

Por saber o quanto a indústria cinematográfica é fechada, a cineasta optou por um caminho inverso do que costuma presenciar no mercado, grande parte do elenco e equipe, técnica composta majoritariamente por mulheres, moram na região onde as principais cenas foram gravadas, abrindo espaço para a produção cinematográfica no Jardim Santo André.

Para a cineasta, a participação dos moradores é uma maneira de compartilhar o que aprendeu. “Eu tô dentro do mercado, mas sou criada aqui, agora posso trazer um pouco do que aprendi para as pessoas daqui, que nem sempre tiveram a experiência de estar num set de filmagem ou de atuarem, e mesmo assim vejo que é possível para qualquer um criar, além da troca de aprendizagem com o olhar de cada um.”, conclui Neta.

A garota e a pipa é um filme para ser divertido, no entanto evidencia o efeito que as brincadeiras de outra época podem trazer para uma infância mais saudável.

“Quis mostrar a importância de se desconectar da internet e ir para rua, e na favela, o viver em comunidade é o que permite uma conexão real entre as pessoas, e através da pipa, uma brincadeira que ainda é costume, reaviva a memória afetiva nos adultos”, conclui.

Local: ELCV Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André

Endereço: Av. Industrial, 1740 – Campestre – Santo André – SP

Entrada: Gratuita, às 19h30