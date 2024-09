Filippi vai criar Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher

Filippi vai criar em Diadema um Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. A proposta, uma das muitas do seu plano de governo para o segundo mandato, é criar um serviço que vai articular todas as ações de acolhimento, avaliação e acesso aos serviços que promovam a saúde integral da mulher, em todas as fases da vida.

Após um mandato onde foi preciso reorganizar a atenção básica, recuperar a estrutura física com a reforma de todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), recompor equipes e reestruturar o atendimento de urgência e emergência, com a reforma do PA (Pronto Atendimento) Eldorado e a construção das duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) -que serão entregues ainda este ano -, Centro e Paineiras, as atenções se voltarão para o atendimento especializado.

Os atendimentos em saúde para a mulher, em Diadema, reúnem números que impressionam. A cidade registrou 5.500 nascimentos em 2023 e o atendimento pré-natal para 4.950 dessas pessoas que deram à luz, 95% do total. E 50% delas fizeram pelo menos seis consultas, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde. Elas também fizeram exames de ultrassom ao longo da gestação. Em 2022, uma UBS por região passou a realizar os ultrassons obstétricos, que antes só eram realizados no município para gestações de alto risco.

“A população de Diadema pode se orgulhar do trabalho do SUS (Sistema Único de Saúde). Não somos perfeitos, ainda há muito o que fazer, mas também realizamos muito”, afirmou Filippi. “Nossas UBSs passaram de 2.000 atendimentos ao dia, em 2020, para 4.000 atendimentos ao dia nesse ano”, informou.”São 90 mil consultas por mês. A cada quatro meses, é como se a cidade inteira passase em consultas.” Em 2023, foram realizados 7.800 exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos. O exame é um importante instrumento para a detecção do câncer de mama.

Além do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Filippi vai dar continuidade e concluir as obras do Novo Hospital Municipal, que será construído ao lado do Parque do Paço. Serão mais de 25 mil m2 de área construída, divididos em 12 andares, disponibilizando 212 leitos nas especialidades de clínica médica e geral, pediatria, ortopedia, vascular, saúde mental, UTI, obstetrícia, canguru (espaço físico destinado à reinternação da mãe com seu bebê prematuro) e geriatria. O hospital ainda terá o primeiro banco de leite municipal.