Filippi vai construir dois ginásios e uma pista de atletismo

O prefeito Filippi tem grandes projetos para o esporte em Diadema. Em seu programa de governo para os próximos quatro anos, o candidato à reeleição prevê a construção de dois ginásios e de uma pista de atletismo. O seu compromisso com o esporte e o lazer da cidade está mais do que comprovado, afinal, foi ele quem construiu o único clube municipal da cidade, o Mané Garrincha, em 1996. Filippi era secretário de Obras quando foi inaugurado o Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna, em 1992. Apenas o Mané Garrincha atende mais de 60 mil pessoas ao ano.

Diadema conta com seis ginásios esportivos e a ideia de Filippi é ampliar a oferta de equipamentos onde as pessoas possam praticar esportes, seja com objetivo de se aprimorar em alguma modalidade e até competir nas equipes de alto rendimento do município, seja apenas para manter um estilo de vida mais saudável. O interesse por esportes da população de Diadema é bastante alto e essas obras visam atender essa demanda.

Novos equipamentos esportivos também vão qualificar o trabalho das equipes de alto rendimento, que têm alcançado resultados expressivos nos jogos regionais. Na última edição dos Jogos Regionais, em São Caetano, Diadema ficou em 5º lugar na classificação geral e a cidade participou com a maior delegação da história.

Diadema ficou em 1º lugar no handebol feminino, basquete e vôlei masculinos. A 2ª colocação foi atingida entre os jogadores de vôlei de praia masculino, vôlei feminino, tênis de mesa e ginástica rítmica femininos. O 3º lugar foi conquistado pelas modalidades xadrez, handebol, futsal e damas masculinos; basquete feminino, futsal feminino e ginástica artística livre masculino e feminino, resultando em 10 categorias esportivas diferentes a atingirem o pódio.

Além de proporcionar acesso da população a equipamentos públicos de qualidade, os novos equipamentos vão permitir que Diadema receba grandes eventos esportivos, fomentando ainda mais as práticas esportivas na cidade entre criança, adolescentes, adultos e idosos.