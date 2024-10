Filippi recebe carinho e apoio na reta final da eleição

O prefeito Filippi caminhou pelas ruas da Vila Nova Conquista e mostrou os motivos pelos quais é o candidato mais querido da periferia de Diadema. Mesmo com frio, as pessoas fizeram questão de deixar as casas para abraçar o prefeito e dar o incentivo na reta final da eleição.

O carinho tem motivo: tudo que tem na Nova Conquista é fruto de trabalho dos governos do PT. O núcleo foi consolidado no meio dos anos 1990, quando as primeiras famílias ocuparam os terrenos vazios do local. Filippi, então prefeito, defendeu o movimento de moradia e deu início ao projeto de urbanização do bairro, que hoje conta com ruas asfaltadas, canalização e tem uma UBS referência.

“Esse carinho que tenho recebido nas ruas é o que dá aquele impulso na reta final da campanha. Aqui na Vila Nova Conquista é o exemplo de como o PT faz políticas públicas. A gente trouxe dignidade, transformou aqui em um bairro consolidado e com certeza vamos avançar ainda mais”, citou Filippi.

Um dos momentos mais marcantes da agenda foi o encontro do prefeito Filippi com a jornalista Gabrielle. Ela, em 2004, então com 6 anos de idade, tirou uma foto com Filippi, imagem que ela diz guardar com muito orgulho. Gabrielle fez questão de renovar a foto utilizando, inclusive, o mesmo boné de 20 anos atrás.

“Muito obrigado por todo trabalho que você fez por essa cidade, Filippi. Eu tenho muito orgulho de dizer que sou de Diadema e aprendi a amar essa cidade como sei que você ama Diadema”, disse a jovem. “Rumo à vitória no domingo.”

UNIFORJA

O prefeito Filippi também visitou a Uniforja, tradicional empresa de Diadema e exemplo de como os trabalhadores têm poder e capacidade de tocar uma indústria. Nos anos 1990, os antigos donos da Uniforja decretaram falência por problemas administrativos e financeiros. Os funcionários da empresa, então, se uniram, fundaram a Conforja, assumiram a massa falida e reergueram a indústria localizada na região central de Diadema.

“A gente sempre apoiou muito os trabalhadores da Uniforja e seguiremos apoiando. O presidente Lula está liderando um importante debate sobre a nova indústria para o Brasil, com novas características, e com certeza a Uniforja e outras indústrias de Diadema precisam e estarão inseridas nesse debate”, afirmou Filippi.