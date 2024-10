Filippi percorre ruas do Gazuza, símbolo de políticas habitacionais do PT

O prefeito Filippi escolheu uma região simbólica para iniciar as atividades do último dia oficial de campanha em Diadema: o Jardim Gazuza. Filippi andou todas as 40 vielas do bairro, subindo e descendo escadões, conversando com os moradores e recebendo muito apoio.

“Eu só tenho a agradecer a população de Diadema que me recebeu tão bem nesses dias todos de campanha. Esse é o melhor termômetro: sair em cada canto desta cidade e receber um abraço, um incentivo, o entendimento que nosso governo fez muito e vai fazer ainda mais. É com essa confiança que neste domingo vamos votar 13, para seguir as transformações que essa cidade tanto precisa”, disse Filippi.

O Jardim Gazuza é o símbolo da política habitacional do PT em Diadema. Antes conhecido como Buraco do Gazuza, o bairro foi o primeiro da cidade a passar por projeto revolucionário de urbanização. Foi a gestão do PT que instituiu o programa de urbanização de favelas para atender as reivindicações por água, luz e esgoto feitas pelo Movimento de Defesa dos Direitos dos Favelados. A Prefeitura, então, entrou com o parcelamento de lotes com a abertura de vias e vielas para a implantação de serviços como coleta de lixo.

Depois desse início de ações, o Gazuza começou a ganhar seus primeiros títulos de propriedade. Nos anos 1990, graças às caravanas por moradia popular até Brasília, os moradores conquistaram junto à Caixa Econômica Federal o financiamento de construção de casas nos loteamentos. Essa mobilização se transformou em referência nacional de políticas habitacionais.

Hoje o Gazuza é um bairro consolidado, com água encanada, esgoto, coleta de lixo, comércio local e vai avançar ainda mais porque o local está contemplado no programa federal Periferia Viva, que vai destinar R$ 200 milhões para requalificação de núcleos habitacionais.

Depois de dialogar com a população do Gazuza, Filippi caminhou por ruas e vielas dos núcleos Vinicius de Moraes, Vila Nova I e Vila Nova II. Também recebeu muito apoio dos munícipes, com confiança de vitória já neste domingo, no primeiro turno.

Filippi caminhou pela região com o vereador Jeferson Leite e os candidatos a vereador Isaías Carequinha, Paulo Bezerra e Patrícia Marinho.