Filippi mantém serenidade com resultado e foca vitória no segundo turno

O prefeito de Diadema, Filippi, encarou com serenidade o resultado do primeiro turno da eleição em Diadema. Filippi recebeu 100.983 votos, ficando apenas dois pontos atrás do seu oponente. Filippi tem experiência de sobra em superar cenários desafiadores e se mantém confiante para a vitória no segundo turno.

“Quero agradecer a todos que fizeram essa campanha, porque ninguém faz nada sozinho. Todas as eleições que eu venci foram difíceis e essa é uma maneira que Deus usa para me preparar para os desafios”, afirmou Filippi em encontro com a militância no diretório central da campanha. “Vamos reforçar os acertos, corrigir os erros, conversar ainda mais com o nosso povo, identificando onde a gente precisa atuar ainda mais e aproveitar essa segunda chance”, completou.

O prefeito lembrou outros momentos de sua vida política em que foi preciso superar cenários adversos. “A gente tinha um adversário em 2004 que chegou a ter uma aprovação de 75% da população quando foi prefeito. Esse adversário atual é fake. Aquela batalha de 2004 foi dura, nos preparamos e ganhamos. E hoje tivemos outros companheiros com êxito, a nossa Federação fez sete cadeiras, os cinco vereadores mais votados estão conosco. Tem uma situação política no país que vamos analisar. Vamos ter uma final de ida e volta e ganhar de virada é uma delícia! A gente resistiu e vamos seguir em frente”, concluiu.

O candidato a vice-prefeito Pastor Rubens Cavalcanti também demonstrou confiança e otimismo. “Vamos para cima neste segundo turno para reeleger o prefeito Filippi. Vamos dar 200% da nossa energia, andando por toda essa cidade! Diadema merece mais quatro anos de gestão de Filippi! Eu acredito na vitória do Filippi”, declarou.

O coordenador da campanha de Filippi, Ronaldo Lacerda, destacou que foi preciso enfrentar a política do ódio e da mentira. “Só andaram mentindo para o povo. Vamos no segundo turno mostrar essa verdade. Esse barco furado não merece estar nesta cidade. Como em 2004, vamos ganhar essa eleição”, afirmou.

Filippi aposta na intensificação do diálogo com a população e no apoio do presidente Lula para continuar apresentando suas propostas para a população da cidade. “O presidente Lula me falou: ‘eu tenho uma dívida com Diadema. Estarei em Diadema’. A partir de amanhã já estaremos nas ruas. A cidade tem que respeitar a história do PT. O avanço e as conquistas desta cidade serão de políticas de continuidade, do 13 e partidos aliados com apoio do presidente Lula. A nossa proposta é a melhor para Diadema. Vamos para essa virada e vamos para vitória!”, finalizou. Também estiveram no comitê os vereadores eleitos Orlando Vitoriano, Patty Ferreira e Gel Antonio.