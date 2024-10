Filippi foi prefeito que mais valorizou servidor de Diadema

O prefeito Filippi foi o chefe do Executivo que mais valorizou os funcionários públicos nos últimos anos e os números não deixam dúvida disso. De 2013 a 2020, durante as duas gestões do ex-prefeito Lauro Michels – cuja boa parte da equipe apoia a candidatura de Taka Yamauchi (MDB) -, os servidores acumularam uma perda de 6,6% no poder de compra, ou seja, os aumentos concedidos no período foram menores do que a inflação acumulada. Desde 2021, no entanto, o servidor acumula um ganho real de 7% acima da inflação, com aumento médio de 30,14% no piso salarial.

Também foi na atual gestão que foram aprovados os planos de carreira da GCM (Guarda Civil Municipal) e da GCP (Guarda Civil Patrimonial), após 11 e 30 anos de espera, respectivamente. Para a GCM, o plano garantiu a progressão automática de carreira para toda a base da guarda, que é formada por guardas civis da 3ª, 2ª e 1ª Classes. Já para a GCP, foi estabelecida a regra de transição, interstícios para evolução na carreira, cargos de provimento em comissão, provimento efetivo e emprego público, além de estabelecer o Quadro de Efetivo Fixado da Guarda Civil Patrimonial, entre outros benefícios.

Filippi também colocou em vigor a jornada de um terço dos professores, garantindo que os profissionais da educação tenham tempo para a preparação das aulas, sem perdas para os estudantes, já que para isso foram chamados mais de 300 docentes aprovados em concurso, com investimento de R$ 30 milhões ao ano. tanto os planos de carreira da GCM e GCM, quanto a implementação da jornada de um terço para os professores, foram compromissos assumidos por Filippi ainda na campanha, em 2020.

Em seu programa de governo, Filippi se compromete a continuar investindo e valorizando o funcionalismo municipal, com reajustes, readequação de cargos ainda defasados e recomposição do quadro de profissionais; modernização da estrutura de cargos e das referências salariais do funcionalismo e implementação de programas de promoção da saúde e qualidade de vida no ambiente de trabalho, combatendo o assédio moral no ambiente de trabalho.

Filippi também vai garantir formação contínua e tecnológica, com desenvolvimento de competências dos funcionários públicos; vai implantar o novo Paço Municipal, um espaço moderno para dar mais condições de trabalho aos servidores; adotar plano de saúde financeira para o Ipred, garantindo aposentadoria dos servidores públicos de maneira sustentável e a manutenção da mesa permanente de negociação com o Sindema (Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema).