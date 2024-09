Filippi é um craque e um ótimo gestor, sou admirador dele, elogia Alckmin

Presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin elogiou o prefeito Filippi, candidato à reeleição em Diadema. Também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ex-governador de São Paulo, Alckmin chamou Filippi de “ótimo gestor” e de “craque”.

“Estamos em uma eleição muito importante porque é a que define onde a gente vive, onde a gente trabalha, onde vivem as pessoas que amamos, é a nossa casa. Eleição é comparação. O Filippi é experiente, ótimo gestor, um craque, engenheiro da Poli, da USP, tem espírito público, ama o povo, tem compromisso”, declarou Alckmin. “Tenho certeza que no dia 6 de outubro vai ter uma grande festa, vitória do povo, vitória do Filippi”, emendou.

Alckmin fez campanha em Diadema e conversou com a militância dos partidos que apoiam a reeleição do prefeito Filippi, entre eles o PSB, partido ao qual está filiado. “Sou admirador do Filippi, do seu espírito público, do amor ao povo de Diadema e da sua competência.”

O presidente em exercício – que está no cargo porque o presidente Lula viajou para evento na ONU – listou a série de investimentos federais que está sendo feita em Diadema, numa parceria entre o prefeito Filippi e o presidente Lula.

“Governar é escolher e estou muito feliz em ver as escolhas do Filippi”, disse Alckmin, citando a construção do CEU, a reabertura de cinco creches, a chegada do Instituto Federal e a obra do Novo Hospital Municipal. “Filippi é um homem de visão. A demanda de saúde é necessária e será mais necessária ainda. Há uma mudança demográfica no mundo. Graças a Deus estamos vivendo mais. O Brasil, que era um país jovem, hoje é maduro e será idoso. Vamos viver mais e melhor.”

Outro exemplo de boa gestão de Filippi trazida por Alckmin envolve a área de segurança pública. Diadema apresenta o menor índice de homicídios nas grandes cidades da Região Metropolitana, fruto de intenso investimento em segurança por parte da gestão Filippi, com reativação da Central de Videomonitoramento, estímulo à cultura de paz e policiamento preventivo em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil.

“Os índices de violência em Diadema, quando eu era governador, sempre me deixavam preocupados. Hoje temos menos de um assassinato por 100 mil habitantes. A Prefeitura e o Filippi fizeram a diferença. Cidade com controle de câmeras de vídeo, presença nos bairros, atendimento social”, listou.