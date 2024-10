Filippi é o melhor prefeito do Brasil, afirma Lula em Diadema

Em um evento que reuniu 14.700 pessoas na Avenida Paranapanema, bairro Taboão, em Diadema, o presidente Lula afirmou que Filippi é o melhor prefeito do Brasil. Lula também exaltou o histórico e o legado de Filippi na cidade. “Conheço muitos prefeitos e muitos secretários de Obras pelo país e posso afirmar que o Filippi é um dos melhores do Brasil”, declarou, ao pedir de aniversário, celebrado no dia 27, a reeleição do prefeito Filippi. “Dia 27 vocês devem escolher quem vai cuidar do seu filho, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, e não tem ninguém melhor do que o Filippi.”

O presidente Lula tem sido um grande parceiro da cidade e, desde que assumiu o governo, o município já recebeu mais de R$ 800 milhões para investimentos no CEU de Diadema, para a construção do novo Hospital Municipal, a conclusão dos novos CAPS, revitalização e reurbanização de núcleos habitacionais, reformas das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e instalação das duas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), além de custeio dos serviços de saúde.

No discurso, Lula lembrou que conhece Diadema desde 1968, quando a única via asfaltada do município era a Antônio Piranga. “E não era essa avenida bonita que é hoje. Tudo, ou quase tudo que tem nessa cidade, foi um prefeito do PT quem fez”, afirmou.

Lula garantiu que vai ajudar Filippi a construir o novo Hospital Municipal e os CEUs de Diadema, da mesma forma que ajudou a construir o Quarteirão da Saúde. “Filippi vai governar e vai ensinar outros prefeitos. Porque a população sabe o que foram os oito anos sem o PT na Prefeitura, assim como quando eu voltei para a presidência e não parecia que tinha um governo antes da gente, e sim, uma praga de gafanhotos”, completou.

Diadema sempre deu vitórias ao presidente Lula, desde as eleições de 1989. Em 2022, quando Lula retornou ao comando do País para reconstruir o Brasil, 60% dos eleitores diademenses votaram no presidente.

O prefeito Filippi agradeceu a presença de Lula na cidade e o apoio durante seus governos. “Lula é um amigo de Diadema e a gente fica muito feliz com a visita dele”, afirmou. “A minha vida foi dedicada a essa cidade. Aqui aprendi a ser um melhor engenheiro, um melhor gestor público, um melhor secretário de Obras e um melhor prefeito”, declarou.

Filippi ressaltou que sempre governou ouvindo a população e dando prioridade às demandas populares. “Quando voltei para a prefeitura, 12 anos depois, estava irreconhecível. A gente trabalhou e muito e já podemos mostrar o que fizemos. Não podemos perder a oportunidade do Filippi aqui do Lula lá.” “A nossa parceria com o Lula é a garantia de um CEU por região, a retomada do Minha Casa Minha Vida, o Centro TEA”, citou.

Participaram do evento o candidato a vice-prefeito, Pastor Rubens Cavalcanti, os 14 vereadores eleitos, a presidenta do Fundo Social de Solidariedade, Inês Maria, a primeira-dama Janja Lula da Silva, os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, os deputados federais Alfredinho e Vicentinho e os deputados estaduais Luiz Fernando, Barba e Jilmar Tatto, além de diversas outras autoridades.