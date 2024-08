Filippi destaca avanços na região do Campanário

Prefeito de Diadema e candidato à reeleição pelo PT, Filippi espantou o frio da noite desta terça-feira (27) para dialogar com moradores da região do Campanário. Acompanhado de líderes políticos locais e candidatos a vereador, Filippi fez um balanço das principais realizações de sua gestão, destacando as melhorias em infraestrutura, saúde, segurança e educação, que têm transformado a cidade nos últimos três anos. “Hoje temos uma cidade mais limpa e segura”

Filippi iniciou o discurso em frente à Praça Celite agradecendo a presença e o apoio da comunidade, destacando a presença de figuras importantes de sua campanha, como os vereadores Josa Queiroz e Zé do Bloco e o candidato a vice-prefeito, pastor Rubens Cavalcante. O prefeito aproveitou o momento para ressaltar as conquistas obtidas em seu mandato, lembrando que, ao assumir a prefeitura, encontrou uma cidade “abandonada, largada e mal cuidada”, com lixo e entulho acumulados em várias esquinas.

“Eu convido vocês a compararem como estava Diadema há quatro anos e como está hoje. Hoje temos uma cidade mais limpa, estamos recapeando as ruas, trocamos todas as lâmpadas por LED, e fizemos melhorias significativas em espaços públicos”, afirmou Filippi. Ele mencionou, por exemplo, a reforma completa do campo Ouro Verde, que se tornou um “verdadeiro tapete verde” para os atletas e para as escolinhas de futebol da região.

Além disso, o prefeito destacou a reforma de importantes equipamentos públicos, como a Emeb Luiz Gonzaga e as UBSs Paineiras e Maria Tereza. “Estamos também construindo uma nova UPA do Paineiras, porque entendemos que saúde é prioridade”, reforçou.

Críticas ao passado e ao adversário

Filippi não poupou críticas à gestão anterior, afirmando que a cidade estava em uma situação de abandono quando ele assumiu o mandato, e também questionou as reais intenções da atual oposição a ele.

O petista destacou a reabertura da UPA Paineiras como um exemplo de seu compromisso com a saúde pública. “Não é possível a gente ter uma ameaça na nossa cidade de gente que não valoriza e não respeita a saúde. A gestão anterior fechou essa UPA, e nós não podemos admitir retrocessos”, disse.

Em seu discurso, o prefeito também atacou diretamente seu principal adversário na disputa eleitoral, afirmando que o candidato “é contra a construção do nosso novo hospital”. Filippi garantiu que já assinou um convênio com o presidente Lula, que destinou R$ 290 milhões para a construção do novo hospital, o qual ele considera uma peça fundamental para coroar o sistema de saúde de Diadema.

“Diadema precisa avançar, não podemos permitir que alguém que não valoriza a saúde assuma o comando da nossa cidade. Com trabalho e compromisso, estamos construindo um novo quarteirão da saúde e entregando a UPA do Centro”, afirmou Filippi.

Investimentos em segurança e educação

Filippi também ressaltou os avanços na área de segurança pública durante seu mandato. Segundo ele, Diadema teve o menor índice de criminalidade da Grande São Paulo no primeiro semestre deste ano, comemorando o menor número de homicídios dos últimos 50 anos. “Isso significa que estamos construindo uma cultura de paz e respeito na nossa cidade”, comentou ele, mencionando a reativação da Central de Videomonitoramento.

Na área da educação, Filippi destacou a construção de três novas creches na região do Campanário, atendendo a uma demanda antiga da população. “Estamos investindo no futuro das nossas crianças, oferecendo um ambiente seguro e de qualidade para que elas possam se desenvolver”, disse o prefeito.

Compromisso com o futuro de Diadema

Encerrando seu discurso, Filippi reforçou o compromisso de continuar trabalhando pelo progresso de Diadema, pedindo o apoio dos moradores para seguir avançando com as transformações iniciadas em seu mandato. “A fé sem trabalho pouco vale, e nós estamos mostrando os frutos do nosso trabalho. Uma árvore boa é conhecida pelos bons frutos que ela produz, e é isso que estamos fazendo em Diadema”, concluiu.

O prefeito agradeceu o carinho da população e convidou a todos a continuarem acompanhando suas ações e propostas, que, segundo ele, são baseadas em trabalho sério e compromisso com a cidade. “Vamos continuar seguindo em frente, juntos, por uma Diadema cada vez melhor”, finalizou Filippi.