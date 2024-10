Filippi aciona Aneel para cobrar Enel sobre restabelecimento dos serviços em Diadema

O prefeito Filippi criou um gabinete de crise e acionou a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) para cobrar melhor prestação de serviço por parte da Enel. A forte chuva, seguida de intensa rajada de ventos, provocou queda de ao menos 35 árvores e interrupção de energia elétrica em 10 dos 11 bairros da cidade.

Por intermédio do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que esteve em Diadema, Filippi conversou com Sandoval de Araujo Feitosa Neto, diretor-geral da Aneel, e solicitou que a agência regulatória adote medidas firmes contra a concessionária, até pelo fato de não ser a primeira vez que, diante de problemas na prestação de serviços, a empresa demorar para restabelecer a normalidade.

Em Diadema, equipes completas estão desde a madrugada retirando árvores, desobstruindo vias e organizando a cidade. Servidores que estavam de folga e de férias retornaram aos postos de trabalho para recuperar os danos registrados no município.

“Nossas equipes trabalharam a madrugada toda, removendo árvores, liberando as principais avenidas da cidade, isolando trechos onde há algum risco, especialmente com relação à cabos elétricos que foram derrubados pelas árvores. De manhã eu liguei para o presidente Lula, pedi ajuda, e prontamente o ministro Padilha veio para a cidade e quero pedir o apoio do governo federal no sentido de cobrar da Enel, a empresa concessionária de energia elétrica, para uma resposta mais rápida nessa situação de emergência”, disse.

“É muito bom ver um prefeito atuante como o Filippi. Essa chuva afetou várias cidades da Região Metropolitana e nem todos os prefeitos tiveram a atitude que o Filippi está tendo, durante toda a noite, tirou gente que estava de férias, que estava de folga, para colocar todas as equipes na rua e tentar reduzir os impactos”, afirmou Padilha.

Filippi acompanhou in loco as áreas mais críticas. Na Praça da Moça, uma árvore caiu em cima da fiação na Rua Graciosa, interrompendo o fornecimento de energia elétrica em boa parte da região próxima ao Shopping Praça da Moça.

Depois, vistoriou a remoção do telhado da casa paroquial da Igreja Matriz, no Centro, que voou para cima dos fios da Rua Manoel da Nóbrega. A via foi totalmente desobstruída por volta das 15h30.

Filippi ainda foi para a Avenida Afonso Monteiro da Cruz, no Serraria, onde uma árvore caída em cima dos fios também atrapalhava o trânsito. Com a desenergização dos fios, foi possível remover a árvore para dar fluxo ao trânsito local.

O prefeito prestou solidariedade à família da vítima fatal do vendaval desta sexta-feira. Ele também assinou decreto de calamidade para desburocratizar as ações para a recuperação da cidade.

O trabalho na cidade integrou uma verdadeira força-tarefa com servidores das secretarias de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Transportes, Governo, Segurança Cidadã, entre outras pastas e departamentos.