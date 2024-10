Diadema cria gabinete de crise para lidar com as consequências da chuva

A Prefeitura de Diadema criou um gabinete de crise para lidar com as consequências da forte chuva que atingiu a cidade na noite desta sexta-feira (11). O prefeito Filippi se reuniu na manhã deste sábado de maneira emergencial com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a vice-prefeita, Patty Ferreira, e servidores da Defesa Civil da cidade para análise da situação. Todos os bairros registraram quedas de árvores ou estruturas externas.

O prefeito Filippi pessoalmente acompanhou alguns pontos onde houve registro de intercorrência, inclusive de madrugada, e tem, também pessoalmente, pressionado a Enel e demais autoridades competentes para o pleno restabelecimento da cidade. “Durante a noite toda nossa equipe esteve atuando para atenuar, resolver e atender os chamados da população, pelas fortes consequencias da chuva e principalmente do vento forte de ontem à note, que chegou a 90 km/hora. Tivemos 35 quedas de árvores, alguns pontos de alagamento, mas a principal consequência é a falta de energia e, infelizmente, a falta de resposta da Enel”, afirmou o prefeito.

“Nossas equipes trabalharam a madrugada toda, removendo árvores, liberando as principais avenidas da cidade, isolando trechos onde há algum risco, especialmente com relação à cabos elétricos que foram derrubados pelas árvores. De manhã eu liguei para o presidente Lula, pedi ajuda, e prontamente o ministro Padilha veio para a cidade e quero pedir o apoio do governo federal no sentido de cobrar da Enel, a empresa concessionária de energia elétrica, para uma resposta mais rápida nessa situação de emergência”, completou.

Filippi destacou que tudo o que depende da prefeitura está sendo feito, mas que a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica na Região Metropolitana, precisa melhorar a resposta para o restabelecimento da energia na cidade. “É muito bom ver um prefeito atuante como o Filippi. Essa chuva afetou várias cidades da região metropolitana e nem todos os prefeitos tiveram a atitude que o Filippi está tendo, durante toda a noite, tirou gente que estava de férias, que estava de folga, para colocar todas as equipes na rua e tentar reduzir os impactos”, afirmou Padilha, reiterando que está na cidade a pedido do presidente Lula.

Infelizmente há registro de uma vítima fatal, um homem, de cerca de 40 anos, que foi atingido por queda de árvore no bairro do Casa Grande. Outra vítima atingida por um galho foi socorrida pelas equipes da Prefeitura de Diadema na Avenida Afonso Monteiro da Cruz, no Serraria. Ela foi levada aos equipamentos médicos municipais.

A Prefeitura Municipal de Diadema informa que contabilizou 35 quedas de árvores. As equipes estão trabalhando desde a noite desta sexta-feira, serviço que adentrou a madrugada e seguirá até que a normalidade se estabeleça. Em locais onde a remoção da árvore precisa do desligamento da rede elétrica, a Enel já foi acionada.

As telhas da casa paroquial da Igreja Matriz foram arrancadas pelo vento, motivo pelo qual a missa que seria realizada na manhã deste sábado, em celebração à Nossa Senhora Aparecida, foi cancelada. Algumas das telhas estão sobre a fiação na Rua Manoel da Nóbrega, e por isso, parte da vida segue interditada.

A administração também tem pressionado a Enel para que o serviço de energia elétrica seja restabelecido o mais rapidamente possível em toda cidade. O prefeito colocou à disposição os telefones do seu próprio gabinete para atendimento de situações de emergência: 4057-7915, 4057-7712, 4057-7713 e 4057-7754. O telefone da Defesa Civil é 4072-9239 ou 199 (ligação grátis preferencialmente de telefone fixo).