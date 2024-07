Filipe Toledo estreia com derrota e terá que disputar repescagem no surfe

Filipe Toledo não teve a estreia esperada nos Jogos Olímpicos. Neste sábado (27), em Teahupoo, no Taiti, o brasileiro sofreu para completar suas ondas e acabou na segunda posição de sua bateria. Agora, ele terá que disputar a repescagem para seguir vivo em busca do sonho olímpico.

Em duas com bom potencial, ele acabou ficando profundo demais, sendo engolido no meio do caminho. Na reta final, o atual bicampeão mundial até conseguiu uma boa onda, mas não suficiente para conseguir a virada, terminando com um somatório de 7,63.

Alonso Correa (PER), que sequer faz parte da elite mundial, conseguiu a melhor onda do dia até o momento e avançou na primeira posição com 14,33 – diretamente para o terceiro round. Kanoa Igarashi, algoz de Gabriel Medina e prata em Tóquio, foi o terceiro com 4,17, e também disputará a segunda rodada com Toledo.

Volta às competições

A bateria marcou o retorno de Filipe Toledo às competições. Afastado do Circuito Mundial para cuidar de sua saúde mental, o surfista brasileiro não competia desde janeiro deste ano, quando abandonou a etapa de Pipeline, no Havaí, por conta de uma intoxicação alimentar.

Toledo em Teahupoo

As participações de Filipe Toledo em Teahupoo têm sido irregulares ao longo dos anos, refletindo o desafio que ele enfrenta quando se depara com ondas mais pesadas. Em suas oito participações na famosa onda do Taiti, seu melhor resultado foi um terceiro lugar, apenas uma vez, em 2018.

Quem mais avançou?

Na primeira bateria do dia, Ethan Ewing (AUS) venceu com um somatório de 9,90 e avançou diretamente para o terceiro round, enquanto Jordy Smith (AFS) e Tim Elter (ALE), segundo e terceiro, respectivamente, terão que disputar a repescagem.

Na segunda disputa, Joan Duru (FRA) deixou o favorito Jack Robinson (AUS) para trás e avançou à terceira rodada. Matthew McGillivray (AFS), em terceiro, faz companhia ao australiano na repescagem.