Fila de espera de transplantes pode ser consultada no Poupatempo em São Paulo

A posição na fila de espera por um transplante de órgão ou tecido no estado de São Paulo foi disponibilizada, nesta sexta (13), para consulta no aplicativo do Poupatempo. Segundo a SES-SP (Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo), atualmente, mais de 24 mil pessoas aguardam na fila por um transplante no estado.

À Folha, a pasta informou que “a consulta às filas de espera para transplante fica disponível no site da pasta, pelo link. Porém, para acessar as informações neste site, é preciso inserir o Registro Geral da Central de Transplantes (RGCT). No Poupatempo, segundo a secretaria, os pacientes podem acompanhar de “forma intuitiva e prática o andamento de seu cadastro e atualizações”.

A pasta reforça que cada estado possui a sua própria lista de espera e nenhum paciente pode estar inscrito em duas listas de estados diferentes. “Todas as medidas são adotadas para evitar qualquer tipo de fraude. E os critérios de desempate entre os pacientes são diferentes de acordo com o tipo de órgão ou tecido”, afirma em nota.

Segundo a secretaria, o sistema estadual de transplantes adota critérios como gravidade do caso, tempo de espera e compatibilidade para garantir uma distribuição justa.

O Brasil enfrenta altas taxas de recusa na doação e outros entraves que fazem com que, em média, cerca de 3.000 pessoas morram por ano enquanto aguardam a cirurgia. Só no primeiro semestre deste ano, foram 1.793 mortes, sendo 46 crianças.

De janeiro a junho, foram feitos 4.579 transplantes de órgãos, 8.260 de córnea e 1.613 de medula óssea. Até junho, 64.265 adultos e 1.284 crianças estavam na lista de espera do Sistema Nacional de Transplantes, segundo dados da ABTO (Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos).

Os dados de doações e transplantes de órgãos no primeiro trimestre de 2024 no Brasil mostram uma queda em relação às projeções e ao ano anterior. Há um aumento na taxa de notificação de potenciais doadores, mas uma menor efetivação de doação -2,1% menor do que em 2023 e 8,5% abaixo da estimativa.

Foram realizados 2.104 transplantes de órgãos (excluindo medula e córnea) de janeiro a março deste ano. No mesmo período do ano passado foram 2.023 transplantes realizados.