Fifa The Best: vascaíno Gui vence prêmio “Torcedor do ano”

Nesta terça-feira (17), a FIFA divulgou os ganhadores do prestigiado prêmio The Best, e um nome se destacou: Gui, um jovem torcedor de apenas 10 anos do Vasco da Gama. O garoto foi premiado com o troféu de “Torcedor do ano”, reconhecimento que ressalta sua notável paixão pelo time.

Gui se tornou um verdadeiro amuleto para o Vasco em 2023. A trajetória do pequeno torcedor ganhou notoriedade nas redes sociais após um vídeo emotivo, compartilhado por sua mãe, viralizar. Na gravação, ela documenta o reencontro com Gui após um período desafiador, no qual ele passou 16 dias em coma induzido devido a uma condição médica rara chamada epidermólise bolhosa.

A partir desse momento, a história de Gui como um símbolo de apoio ao Vasco se solidificou. O clube não só reconheceu sua devoção, mas também promoveu encontros emocionantes entre o garoto e seus ídolos. Jogadores do Vasco, incluindo Gabriel Pec, atualmente no LA Galaxy dos Estados Unidos, visitaram Gui, consolidando laços que foram além do campo.

Desde então, Gui tornou-se uma presença constante nos jogos e nas atividades diárias do elenco vascaíno, assumindo o papel de mascote da equipe. Sua história inspiradora e a força demonstrada diante das adversidades são um exemplo poderoso de resiliência e amor pelo esporte.