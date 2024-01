Fiduma & Jeca lançam álbum completo do projeto “Finalmente ao Vivo”

Se você esteve em alguma festa de peão no ano passado, com certeza escutou a música “Chapéu Preto”. O hit de Fiduma & Jeca ficou entre as mais tocadas no ano – só no YouTube foram mais de 50 milhões de visualizações. “Chapéu Preto” faz parte do álbum “Finalmente ao Vivo”, que será lançado oficialmente nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, com todas as suas músicas disponíveis nas plataformas de streamings e as produções para YouTube reunidos de uma só vez.

O DVD completo apresenta 16 faixas inéditas e um remix. Entre as já lançadas, além de “Chapéu Preto”, destaques para os sucessos “Tarja Preta”,

“Pra Sempre”, “Só Vai ter Chapéu” e “Combinado”. Além da qualidade musical e das imagens captadas em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o álbum traz parcerias marcantes com as duplas Jads & Jadson, Matogrosso & Mathias, Ícaro & Gilmar e Us Agroboy. Até o momento, os lançamentos já somam mais de 100 milhões de streaming nas plataformas digitais.

Entre as novidades que ficaram para o último lançamento estão as participações de João Bosco & Vinicius, em “Mexer com Álcool”, e “Tarja Preta – Raumix”, com o guitarrista Reinaldo Meirelles. Completam o DVD as faixas “Junta a Tropa”, “Memória Sexual” e “Orgulho da Ex”.

Com uma pitada de música eletrônica, elementos modernos de trap e a musicalidade inconfundível da dupla, o som do projeto agradou muito bem aos fãs que acompanham Fiduma & Jeca desde o início da carreira e também atraiu novos adeptos. Durante o ano, nos shows da dupla, a presença de crianças com um chapéu preto na cabeça, em alusão ao hit, comprovou a conquista do novo público.

O projeto marcou ainda um novo momento na trajetória da dupla. Numa fase mais madura, mas sem perder a irreverência que é sua principal característica, Fiduma & Jeca enxergam o novo projeto como divisor de águas, já que esse foi o primeiro grande trabalho com público após a decisão de gerenciarem a própria carreira. Sem descanso, a dupla já planeja novidades e agradece pelo carinho recebido.

“A sensação é a melhor possível. De trabalho bem feito e de saber que estamos prontos para alçar objetivos ainda mais altos. Queremos agradecer todos os fãs e as pessoas que fizeram parte deste projeto desde o início. Em 2024, teremos muitas coisas boas e contamos com essa galera para vir com a gente”, afirma Fiduma.

Quando se refere a coisas boas, Fiduma dá um spoiler do que vem pela frente: a comemoração dos 10 anos da dupla, que será eternizada com a gravação de um projeto novo, ainda em concepção.

Jeca acrescenta mais novidades. “Vamos lançar ainda no primeiro trimestre músicas e novidades para comemorar a data. Já estamos alinhando novas participações e estamos muito empolgados com a comemoração”, comenta Jeca.

Ficha Técnica – DVD Finalmente Ao Vivo, Fiduma & Jeca

1- Chapéu Preto

2- Pra Sempre

3- Mexer com Álcool (João Bosco & Vinícius)

4- Tarja Preta

5- Só Vai Ter Chapéu

6- Combinado (Ícaro & Gilmar)

7- Aí Eu Quero Ver (Us Agroboy)

8- Entre Ela e a Roça

9- Travadim (Matogrosso e Mathias)

10- Junta a Tropa

11- Memória Sexual

12- Tarja Preta (Raumix, Reinaldo Meirelles)

13- Orgulho da Ex

14- Amanhecer na Pinga

15- Debaixo desse Chapéu

16- Ainda é Hoje

17- Bom Ex

História

A dupla Fiduma & Jeca comemora 10 anos de carreira em 2024 e coleciona vários sucessos, como “Chapéu Preto”, “Pra Sempre”, “Anjo Chapadex, “99%”, “Quadros”, “Que Susto”, “Bagunçando as Avenidas”, “Eu e o Violão”, “Igrejinha Azul” e “Butecologia”. Foram oito projetos lançados, mais de 400 milhões de visualizações no YouTube e mais de 250 milhões de streamings no Spotify.