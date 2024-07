‘Fico de olho para Rui Costa não desviar todas as obras para a Bahia’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em tom de brincadeira, que está “de olho” para que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, não desvie obras do governo para a Bahia, onde foi governador.

As declarações ocorreram em entrevista à Rádio Princesa, em Feira de Santana, na Bahia, onde anuncia 1.075 moradias novas pelo programa Minha Casa Minha Vida, além de regularização de terras para 4.853 famílias e demais entregas.

Lula dizia se sentir em uma “pós-graduação em política” quando vai à Bahia e mencionou as vitórias de Rui Costa e de Jerônimo Rodrigues após a gestão de Jaques Wagner no Estado.

“Eu gosto muito do povo baiano e tenho certeza que eles gostam de mim. Onde eu chego que tem um baiano, a primeira coisa que eles falam: Lula, eu sou da Bahia, Lula, meu filho fez um ProUni está num instituto federal. Isso que dá alegria da gente governar”, afirmou.

Lula prosseguiu: “E governar agora, com o Jerônimo no governo e o Rui Costa na Casa Civil, eu fico sempre de olho para o Rui Costa não desviar todas as obras para a Bahia”, disse, com risos. “Ele tem que lembrar que tem 27 Estados.”

Lula concedeu a entrevista ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Em Feira de Santana, o PT tem como pré-candidato a prefeito o deputado Zé Neto. Após a visita, o presidente viaja a Salvador.