Fiat Toro cresce em 2024 e estreia versão Ultra para ampliar sua liderança

A Fiat Toro encerrou 2024 acompanhando o crescimento do segmento e liderou novamente as vendas entre as C-picapes (intermediárias, com chassi em monobloco). Terminou o ano passado com 53.862 unidades emplacadas e inicia 2025 com uma estreia que busca ampliar o potencial de crescimento no mercado. A novidade é a Toro Ultra, a nova opção no topo da linha flex da picape. Equipada com motor turbo 270 Flex e tração frontal, a versão reforça a tradição da picape intermediária da marca italiana em atender a diferentes perfis de clientes. Com preço de tabela de R$ 194.990, a nova configuração fica posicionada acima da Volcano turbo 270 Flex (R$ 182.990), que também tem tração 4×2, e abaixo da Volcano turbodiesel (R$ 201.990) e da Ranch turbodiesel (R$ 219.990), ambas com tração 4×4.

Por conta das novas normas de emissões do Proconve L8, que começou no início de 2025 e se estende até 2031, o motor turbo 270 Flex teve a potência máxima reduzida para 176 cavalos, tanto no etanol quanto na gasolina, mantendo o torque de 270 Nm (27,5 kgfm) com os dois combustíveis. Até a linha 2024, o motor gerava 185 cavalos de potência com etanol e 180 cavalos com gasolina. Segundo a fabricante, evoluções técnicas nos motores das versões flex da Toro mantém a performance da picape para seus clientes.

Com detalhes de design mais sofisticados em relação ao restante da linha, a Toro Ultra tem a proposta de combinar a praticidade urbana e o estilo de vida aventureiro. A Ultra reforça esses atributos com as novas rodas de 18 polegadas na cor preta, todo o acabamento escurecido incluindo molduras em preto brilhante e um novo emblema exclusivo “Ultra T270”. No interior, recebe bancos pretos em couro com costura em vermelho, igualmente exclusivos e que criam uma harmonia para o design da versão. Mas o diferencial mais chamativo da Ultra é a capota marítima rígida, que transforma a caçamba em um imenso “porta-malas” fechado. Há também uma bolsa que acompanha a caçamba e facilita o transporte de cargas.

A nova Toro Ultra tem à disposição tecnologias que proporcionam mais conforto, segurança e funcionalidade, como o painel multimídia de 10,1 polegadas, o ar-condicionado digital dual zone e o sistema Fiat Connect/me, ferramenta de conectividade que oferece mais de 30 funcionalidades para melhorar a experiência de condução e interação do motorista com o veículo. Os dispositivos de assistência autônoma ao motorista (ADAS) incluem frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa e farol alto automático.