Fiat Strada lidera vendas pelo quarto ano e impulsiona segmento de picapes

Nos últimos anos, a Fiat e a Strada consolidaram a liderança em vendas no Brasil. E, em 2024, não foi diferente. A picape compacta fabricada em Betim (MG) emplacou 144.690 unidades de janeiro a dezembro – os números exatos ainda não foram consolidados – e conquistou pelo quarto ano seguido a primeira colocação do mercado nacional, deixando para trás os carros de passeio mais populares, como os hatches Volkswagen Polo (140.155 emplacamentos), Chevrolet Onix (97.488), Hyundai HB20 (97.488) e Fiat Argo (97.488) e os utilitários esportivos Volkswagen T-Cross (83.976) e Chevrolet Tracker (69.401). Embalada pela sua picape, a marca Fiat alcançou 20,9% de participação de mercado e 521.289 unidades emplacadas no Brasil, o que representa um crescimento de 45 mil unidades em relação ao ano anterior e vantagem superior a 118 mil carros da Volkswagen, segunda colocada.

A Strada encerrou 2024 com 5,8% de participação sobre o total de automóveis vendidos, um avanço de 0,3 ponto percentual em relação a 2023. Dezembro mostrou que a liderança da picape da Fiat parece estar em evolução – a Strada liderou o mercado no último mês do ano, com 16.235 unidades e 6,6% de participação. No embalo da Strada, a Fiat também foi a primeira também no segmento de picapes, no qual, além da Strada, oferece a intermediária Toro e a média Titano – lançada no início do ano passado. As três juntas foram responsáveis por 204.778 veículos vendidos e 43,1% de participação no segmento de picapes em 2024.

Na trilha da Strada, o resto da linha de picapes da Fiat também encerrou o ano acelerada em termos de vendas. Em dezembro, a marca finalizou o mês com 22.218 picapes emplacadas e 46,1% de “share”. A Toro, produzida em Goiana (PE), liderou entre as C-picapes (intermediárias) com 4.508 unidades comercializadas e 44,0% do segmento. E a Titano, que é montada no Uruguai com peças vindas da China e teve um começo tímido em termos de vendas, alcançou seu pico de vendas com as 1.473 unidades vendidas em dezembro. O resultado posicionou a Titano como a quarta picape média mais vendida do Brasil no último mês do ano, superada apenas por Toyota Hilux (4.552), Ford Ranger (3.594) e Chevrolet S10 (2.873) e deixando para trás Mitsubishi Triton (937), Volkswagen Amarok (771) e Nissan Frontier (502).

Puxada pelas picapes, a boa fase da linha de veículos comerciais da Fiat também se estendeu à linha de vans, na qual a marca liderou com 26.223 emplacamentos e 36,7% de participação ao longo do ano – ocupa o primeiro lugar no segmento desde 2010. Com a primeira colocação do Fiorino entre as B-Vans (furgonetas), com 20.208 veículos vendidos em 2024 e 46,4% do segmento, o modelo se consolidou pelo décimo primeiro ano seguido na liderança entre as vans no geral. O furgão Scudo, lançado em 2022, liderou entre as D-Van, com 3.753 unidades emplacadas e 46,6% de participação em seu segmento. E finalizou o segundo ano seguido como o furgão médio mais vendido dessa categoria no Brasil. Já entre os furgões grandes, o Ducato ficou longe da liderança. O furgão da Fiat emplacou 2.271 unidades em 2024 e foi superado por Renault Master (11.169), Iveco Daily (3.409) e Ford Transit (3.153).