FGV recebe doação do Google.org para expandir treinamento de servidores públicos em IA 

O Google.org, instituição filantrópica do Google, doou R$ 5 milhões (US$ 1 milhão) para apoiar programa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) com foco em a impulsionar o aumento da eficiência no serviço público a partir do uso de Inteligência Artificial. A iniciativa irá contribuir para acelerar a etapa de modernização dos processos administrativos e da prestação de serviços públicos a partir da capacitação de 5 mil servidores públicos.

O treinamento terá como objetivo trabalhar habilidades em Inteligência Artificial para a rotina profissional. Estão também no escopo a adoção estratégica e ética da tecnologia em ações diversas que buscam ampliar a inovação e a eficiência na Administração Pública, em total acordo com as atividades da FGV. Também haverá espaço para a identificação dos principais desafios e oportunidades, além de discussões aprofundadas sobre governança, regulação e segurança digital.

O projeto terá duração de dois anos. Dentre os resultados esperados estão a cooperação intersetorial entre o governo, o meio acadêmico e as lideranças do setor privado; o desenvolvimento de modelos flexíveis e replicáveis para formação contínua em IA; e a melhoria de competências dos profissionais do setor público.

A expectativa é que os 5 mil profissionais capacitados pelos treinamentos aprimorem suas habilidades no uso de aplicações de IA, de modo a refletir na eficiência na prestação de serviços públicos no país.

“Sabemos que a Inteligência Artificial pode contribuir para ajudar o Setor Público a oferecer soluções cada vez mais eficientes para os cidadãos. Queremos apoiar esforços de capacitação de servidores para que eles estejam preparados para aplicar essa tecnologia da melhor forma possível, até mesmo na atualização dos processos do dia a dia”, disse Doron Avni, vice-presidente de Relações Governamentais e Políticas Públicas do Google para Mercados Emergentes.

Esta é mais uma ação pioneira da FGV, alinhada à sua missão institucional de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país. Um dos objetivos do projeto é ajudar a melhorar o funcionamento das instituições e apoiar o desenvolvimento de políticas públicas ainda mais efetivas, impactando positivamente a vida de indivíduos, organizações e comunidades em todo o país.

“A inovação na formação profissional dos servidores públicos tem sido um dos pilares da atuação da Fundação Getulio Vargas em prol da administração pública brasileira desde a sua criação. Esta é mais uma ação pioneira, que resultará em pessoal especializado na condução de processos baseados no uso intensivo de dados e novas tecnologias, com imenso potencial de contribuição para o avanço do país e para o futuro da sociedade brasileira”, afirmou Carlos Ivan Simonsen Leal, presidente da Fundação Getulio Vargas.