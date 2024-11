FGV realiza o VIII Simpósio de Pesquisa e Inovação em novembro no Rio de Janeiro

A Fundação Getulio Vargas (FGV) realizará o VIII Simpósio de Pesquisa e Inovação nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2024, no Centro Cultural da FGV, localizado na Praia de Botafogo, 190, no Rio de Janeiro. Em 2024, o evento inclui painéis sobre desenho e avaliação de políticas públicas na área de saúde, habitação, ciência e tecnologia, inovação na indústria, cooperação internacional e financiamento para projetos de pesquisa.

O Simpósio de Pesquisa e Inovação da FGV tem como objetivos estruturar redes de pesquisadores do Brasil e do exterior, assim como projetos de pesquisa multidisciplinares, com alto impacto no desenvolvimento socioeconômico do país. Esta edição conta com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); Ministério da Saúde; Confederação Nacional das Indústrias (CNI); Programa de Inovação e Diplomacia; Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty); Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID); Banco Mundial; União Europeia; Euraxess; República Federal da Alemanha no Brasil; e Deutsche Forschungsgemeinschaf (DFG).

De acordo com a Diretora de Pesquisa e Inovação da FGV, Goret Paulo, a grande novidade do Simpósio deste ano será a realização de debates sobre incentivos ao desenvolvimento de inovação:

“Enquanto a FGV se prepara para lançar sua Política de Incentivo a Inovação, queremos facilitar a aproximação e o diálogo entre pesquisadores, indústria e governo com o objetivo de incentivar a criação de produtos e serviços inovadores para o país a partir do desenvolvimento de pesquisas”, declarou a Diretora, ao acrescentar que diferentes países irão apresentar oportunidades disponíveis para financiamento de pesquisas e inovação, no painel que abordará cooperação internacional.

O Simpósio também incluirá o painel de Flash Presentations, no qual pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento poderão apresentar propostas para projetos de pesquisa e inovação.



Serviço: VIII Simpósio de Pesquisa e Inovação

Local: Fundação Getulio Vargas – Centro Cultural Endereço: Praia de Botafogo, 186 – Botafogo

Período: 25, 26 e 27 de novembro de 2024, a partir das 9h

Link de inscrição e programação: Link