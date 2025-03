FGTS: 1ª parcela do saque-aniversário será liberada quinta (6); veja datas

No último dia 28 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, sancionou uma medida provisória que oferece aos trabalhadores que escolheram o saque-aniversário a oportunidade de acessar o saldo disponível do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Esta iniciativa busca beneficiar aproximadamente 12,1 milhões de pessoas e tem a previsão de injetar cerca de R$ 12 bilhões na economia nacional.

A partir da próxima quinta-feira, dia 6 de agosto, os trabalhadores que foram demitidos e optaram por essa modalidade de saque poderão retirar os valores restantes em suas contas. É importante ressaltar que aqueles que não possuem conta na Caixa Econômica Federal terão um cronograma diferenciado para acessar esses recursos.

No lançamento inicial da medida, os trabalhadores poderão retirar até R$ 3 mil. Para aqueles que têm um saldo superior a esse montante, a quantia excedente será liberada após um período de 110 dias a contar da publicação da medida provisória.

O governo também divulgou um calendário específico para trabalhadores que mantêm suas contas em instituições financeiras diferentes da Caixa. Essa medida visa garantir um acesso mais facilitado e rápido aos fundos disponíveis, refletindo o compromisso do governo em apoiar a recuperação econômica e oferecer suporte financeiro aos trabalhadores brasileiros.