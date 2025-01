Fevereiro no Museu Casa de Portinari: interatividade, arte e cultura

O Museu Casa de Portinari, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Brodowski (SP), traz uma programação diversificada para todas as idades no mês de fevereiro. Entre os destaques, o painel interativo “O Criador e Sua Obra: Portinari”, que convida o público a identificar obras do artista, e a Feira de Artesanato, que estimula a economia criativa local.

O projeto “Domingo com Arte” promove encontros presenciais e virtuais com artistas, aproximando os visitantes do processo criativo.

A programação também inclui o projeto “Família no Museu”, com atividades intergeracionais, e o “Clique no Museu”, que estimula os visitantes a registrarem sua experiência. Em celebração ao Dia do Imigrante Italiano, um painel interativo apresenta invenções do “país da bota” e suas influências no cotidiano brasileiro. Confira, abaixo, a programação completa.

Painel Interativo: “O Criador e Sua Obra: Portinari”

De 06 a 09 de fevereiro, em homenagem ao aniversário de falecimento de Candido Portinari (1903-1962), os visitantes poderão participar de um painel interativo, onde serão desafiados a reconhecer e identificar obras icônicas do artista. Uma experiência envolvente para explorar o legado de um dos maiores nomes da arte brasileira.

Data: 06 a 09 de fevereiro

Horário: das 9h às 17h

Gratuito

Feira de Artesanato

O Museu Casa de Portinari apoia a economia criativa no município de Brodowski (SP) e busca fortalecer e reconhecer o trabalho do artesão local e regional. Nesse sentido, aos finais de semana de fevereiro, grupos de artesãos apresentam suas produções e técnicas de trabalhos manuais na esplanada do Museu. A atividade gera renda, incentiva o empreendedorismo e contribui para a inclusão social e promoção da cidadania.

Datas: 08, 09, 15, 16, 22 e 23 de fevereiro

Horário: das 10h às 16h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Domingo com Arte: Ateliê Ao Vivo e Virtual

No segundo domingo de cada mês, o Museu promove o encontro de artistas da cidade e região com o público visitante e também com a população que frequenta a esplanada da instituição. O objetivo é oferecer uma oportunidade de apreciar o fazer artístico, em tempo real, além de abrir espaço para que esses artistas, em suas múltiplas linguagens, possam apresentar suas produções. Em fevereiro, a Casa de Portinari recebe a artista brodowskiana Ana Cristina Meneghello.

Data: 09 de fevereiro

Horário: às 10h

Local: esplanada do Museu Casa de Portinari

Gratuito

Edição virtual

O Domingo com Arte Virtual de fevereiro traz como destaque o trabalho artístico de Andréia Mariano, uma artista, ilustradora e designer nascida em São Paulo (SP). Formada em Design Gráfico com diversos cursos de pintura, suas criações exploram o tema floral e a expressão de emoções, buscando representar a ternura e a beleza presentes no universo interior de seus personagens.

Local: redes sociais do Museu

Instagram: @museucadeportinari

Facebook: /museucasadeportinari

Horário: às 15h

Família no Museu: Atividades Intergeracionais

O Núcleo Educativo do Museu Casa de Portinari convida famílias para visitarem a instituição nos dias 15 e 16 de fevereiro e participarem de atividades como brincadeiras, jogos e leituras mediadas. As atividades também acontecem nos jardins da casa, e uma área verde aos fundos do museu pode ser utilizada para realização de piqueniques.

A ação “Família no Museu” acontece no terceiro fim de semana do mês e valoriza a iniciativa dos pais em levarem seus filhos para conhecer museus e outras instituições culturais. Ao final da atividade, os participantes recebem o certificado de “Família Legal” e podem fazer uma foto e compartilhar nas redes sociais.

Data: 15 e 16 de fevereiro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 16h

Gratuito

Clique no Museu

“Clique no Museu” é um espaço aberto para o público apreciador da fotografia compartilhar o registro de momentos especiais captados durante a visita ao Museu Casa de Portinari.

Data: 16 de fevereiro

Horário: às 10h

Local: redes sociais

Instagram: @museucadeportinari

Facebook: /museucasadeportinari

Painel Interativo “Inventores e Invenções”

Em celebração ao Dia do Imigrante Italiano, comemorado em 21 de fevereiro, os visitantes poderão explorar um painel interativo que desafia o público a identificar invenções de origem italiana. A iniciativa destaca o impacto das contribuições em diversas áreas, reforçando como a imigração influenciou nosso passado e presente. Uma oportunidade para aprender de forma dinâmica e divertida.

Data: 19 a 23 de fevereiro

Horário: das 9h às 17h

Gratuito

Museu Casa de Portinari

Inaugurado em 14 de março de 1970, em Brodowski, o Museu Casa de Portinari é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrada pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura. Tem como edificação a antiga residência de Candido Portinari e representa a forte ligação do pintor com sua terra natal, origens e laços familiares.

É o local onde ele realizou suas primeiras experiências com pinturas murais e se aprofundou na técnica ao passar dos anos. Entre os ambientes que mais se destacam, estão o ateliê, com os objetos de trabalho do artista, e a “Capela da Nonna”, que Portinari pintou para sua avó.

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 9h às 18h; às quartas-feiras, o horário é estendido até às 20h.

Entrada: gratuita

Endereço: Praça Candido Portinari, nº 298 – Centro, em Brodowski (SP)

Informações: (16) 3664-4284