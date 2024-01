Fevereiro começa com oportunidade de empregabilidade e empreendedorismo em SP

O mês de fevereiro chega repleto de oportunidades para conquistar aquela tão sonhada vaga ou começar o seu próprio negócio. A partir do dia 1º de fevereiro, os residentes das zonas leste, oeste e norte da capital terão acesso aos serviços de empregabilidade e empreendedorismo, por meio das unidades móveis do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, em parceria com a Ade Sampa – Agência São Paulo de Desenvolvimento, das 9h às 15h, em dias específicos para cada local.

“A Prefeitura de São Paulo facilitado o acesso para a população de serviços essenciais como os de emprego e geração de renda. Por meio das unidades móveis do Cate, podemos oferecer oportunidades a todos que buscam aprimorar suas habilidades e alcançar novos patamares em suas carreiras profissionais”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

No Cate, os cidadãos podem ser encaminhados para processos seletivos, receber orientações técnicas para aprimorar o currículo, contando com mais de 180 cursos gratuitos com certificação oferecidos pelo Portal Cate, obter informações sobre a carteira digital de trabalho, resolver questões relacionadas ao seguro-desemprego e usufruir de outros serviços.

Quanto à Ade Sampa, aqueles que desejam iniciar um empreendimento ou já possuem seu próprio negócio podem receber orientação técnica e esclarecer dúvidas sobre a regularização de quaisquer pendências relacionadas ao MEI – Microempreendedor Individual.

Calendário

Nos dias 1º e 2 de fevereiro, o CEI Crescendo com Atitude, localizado na R. Luís Juliani, 1093 – Jardim Adutora, receberá os profissionais do Cate e da Ade Sampa das 9h às 15h.

Durante os dias 6, 7 e 8 de fevereiro, as unidades estarão presentes na zona norte, no Instituto Fundação Vida Esperança, localizado na Av. Elísio Teixeira Leite, 4952 – Brasilândia. Nesta mesma data, na região oeste, as atividades ocorrem no Instituto João de Barros. Ambos os dias contarão com os serviços do Cate e da Ade Sampa, das 9h às 15h.

Retornando à região leste, o C.A Morada do Sol receberá as unidades entre os dias 7 a 9 de fevereiro, no endereço R. José Porfírio de Souza, 15 – Raposo Tavares, finalizando assim a primeira quinzena de fevereiro.

Todos os dias, o horário é das 9h às 15h. Para a maioria dos serviços, é necessário levar RG, CPF e carteira de trabalho (que pode ser a digital). O atendimento para vagas de emprego ocorre por meio de senhas.

Serviço:

Zona Norte

Local: Instituto Fundação Vida Esperança

Endereço: Av. Elísio Teixeira Leite, 4952 – Brasilândia

Data: 06 a 08 de fevereiro

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Zona Leste

Local: CEI Crescendo com Atitude

Endereço: R. Luís Juliani, 1093 – Jardim Adutora

Data: 31, 1º e 2 de fevereiro

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa

Local: C.A Morada do Sol

Endereço: R. Joaquim Carlos, 135 – Brás

Data: 7 a 9 de fevereiro

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate

Zona Oeste

Local: Instituto João de Barros

Endereço: R. José Porfírio de Souza, 15 – Raposo Tavares

Data: 06 a 8 de fevereiro

Horário: das 09h às 15h

Participantes: Cate e Ade Sampa