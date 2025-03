FETCESP fortalece seu compromisso ambiental com o Programa DESPOLUIR

No compromisso contínuo com a sustentabilidade e a preservação ambiental, a Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo (FETCESP) reafirma seu apoio ao Programa Ambiental do Transporte – DESPOLUIR. A iniciativa é conduzida pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT)

Por meio do DESPOLUIR, a FETCESP incentiva práticas sustentáveis e disponibiliza gratuitamente aferições veiculares ambientais, orientações sobre eficiência energética e treinamentos para transportadores e motoristas. Essas ações reforçam o compromisso da entidade com a melhoria da qualidade do ar, a redução da emissão de poluentes e o desenvolvimento sustentável do setor.

Entre os benefícios do Programa estão a redução dos custos com manutenção corretiva da frota, o aumento da vida útil dos veículos, a disponibilização de parâmetros para avaliar as condições do motor e a eficiência do programa de manutenção preventiva, além da obtenção de certificações em Gestão Ambiental.

“A sustentabilidade no transporte é um desafio e uma necessidade. O Programa DESPOLUIR é uma ferramenta essencial para conscientizar e apoiar as empresas na adoção de práticas mais sustentáveis, garantindo benefícios tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade”, destaca Carlos Panzan, presidente da FETCESP.