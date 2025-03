Descarte Consciente Abrafiltros recicla mais de 44 milhões de filtros automotivos

O programa Descarte Consciente Abrafiltros, criado pela Abrafiltros em 2012, tem desempenhado um papel fundamental na reciclagem de filtros usados do óleo lubrificante automotivo. Com a adesão de estados como São Paulo, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul, o programa já reciclou 44.917.587 filtros até dezembro de 2024, com a coleta realizada em 5.702 pontos de 402 municípios. Em 2024, foram reciclados 7.228.217 filtros, demonstrando o crescimento contínuo do projeto.

Expansão e impacto do programa

De acordo com João Moura, presidente executivo da Abrafiltros, as metas de reciclagem e expansão do programa são progressivas e continuam a crescer, tanto em relação ao volume de filtros reciclados quanto ao número de municípios e pontos de coleta atendidos. A adesão de 37 organizações, com 62 CNPJs, ao sistema tem sido um reflexo da eficácia do Descarte Consciente Abrafiltros.

Facilidade e redução de custos para as empresas

O programa é um sistema coletivo de logística reversa, o que facilita para as empresas o cumprimento das legislações ambientais. Marco Antônio Simon, gestor do programa, explica que a Abrafiltros cuida de todo o processo administrativo e logístico, o que reduz custos individuais para as empresas. Além disso, a coleta e o processamento dos filtros são realizados pelo Grupo Supply Service, que possui mais de 30 anos de experiência no país, garantindo a excelência nos serviços prestados.

Processamento completo dos filtros

O processo de reciclagem dos filtros de óleo lubrificante automotivo é complexo e inclui a separação do metal, do óleo lubrificante usado contaminado (OLUC) e dos resíduos. O metal (23%) é enviado para siderúrgicas, o OLUC (2%) é direcionado para rerrefino, e os resíduos restantes (75%) são usados no coprocessamento em cimenteiras para geração energética.

Novas legislações e adesão de empresas

O avanço das legislações ambientais no Brasil traz a perspectiva de expansão do programa. O Estado de Mato Grosso já estabeleceu novas leis que entrarão em vigor em 2025, e o Estado de Santa Catarina está em fase de aprovação de consultas públicas para criação de legislações estaduais. Simon também destaca que três novas empresas estão em processo de adesão ao programa.

Desafios para o futuro do programa

Apesar do sucesso, o processo de reciclagem dos filtros automotivos é complexo, e poucas empresas estão habilitadas para tratá-los em larga escala. Marco Antônio Simon alerta que as diferenças de infraestrutura entre os estados e o custo final de implementação podem ser desafios no futuro, especialmente em um país de dimensões continentais como o Brasil. Ele reforça a importância de realizar as implantações de forma criteriosa, respeitando os princípios estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.